Roland Garros, Djokovic batte Zverev in quattro set e vola in semifinale contro Sinner

Instagram

Boisson e Gauff avanzano tra le donne

FRANCESCO LOIACONO – Novak Djokovic si conferma ancora una volta protagonista assoluto del tennis mondiale: nei quarti di finale del Roland Garros, il campione serbo ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, conquistando così l’accesso alla sua 51ª semifinale Slam in carriera, la 16ª sulla terra rossa di Parigi.

Partita intensa e spettacolare quella tra Djokovic e Zverev. Il tedesco, partito fortissimo con un servizio impeccabile, ha conquistato il primo set per 6-4. Ma nel secondo parziale il serbo ha reagito con la consueta lucidità, imponendo il suo gioco con efficaci passanti incrociati e riportando il match in equilibrio (6-3).

Nel terzo set Djokovic ha dominato con intelligenza tattica, alternando pallonetti millimetrici e accelerazioni da fondo campo che hanno lasciato pochi margini a Zverev (6-2). Il quarto set è stato il più combattuto, con i due giocatori appaiati fino al 4-4: poi Djokovic ha piazzato il break decisivo grazie al suo devastante rovescio e a una serie di colpi rapidi e profondi, chiudendo il set sul 6-4.

Venerdì 6 giugno, Djokovic tornerà in campo per sfidare Jannik Sinner in una semifinale che promette spettacolo ed emozioni.

Tabellone femminile: Boisson e Gauff in semifinale

Tra le donne, continua la favola della francese Lois Boisson, che davanti al pubblico di casa ha superato la russa Mirra Andreeva con il punteggio di 7-6, 6-3. Dopo un primo set tiratissimo vinto al tie-break, Boisson ha preso il largo nel secondo parziale grazie alla sua aggressività da fondo campo.

L’altra sfida tutta americana ha visto prevalere Coco Gauff, che ha rimontato e battuto Madison Keys per 6-7, 6-4, 6-1, qualificandosi per la semifinale dove affronterà proprio Boisson.

Il Roland Garros entra così nella sua fase più calda, con semifinali di altissimo livello sia nel tabellone maschile che in quello femminile.