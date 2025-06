A Conversano ospita il Festival Internazionale ''Comtempo''

Arte, musica e sperimentazione contemporanea tra le mura del Monastero di San Benedetto. Dal 6 all’8 giugno, la città di Conversano torna a ospitare Contempo, festival internazionale di arti visive e musica contemporanea giunto a quasi dieci anni di attività, e che punta a connettere la popolazione locale e i visitatori con l’arte contemporanea in tutte le sue forme. Attraverso un linguaggio accessibile ma ricercato, il festival promuove nuove forme di conoscenza e partecipazione culturale, trasformando Conversano in un laboratorio creativo e internazionale.Ideato e curato dall’associazione Contempo, grazie al contributo di Comune di Conversano all’interno del contenitore Borgo in fiore, e in collaborazione con Spazio Murat (The Hub Bari Srl) e Afrocosmico, il festival si conferma come uno dei poli di riferimento per la sperimentazione artistica, coinvolgendo il pubblico in un percorso che unisce arte, suono e pensiero critico all’interno del suggestivo Monastero di San Benedetto.Tema esplorato in questa edizione di Contempo è il vuoto come luogo generativo, come pausa necessaria alla rigenerazione personale e collettiva. La mostra prende il titolo “Reset - il grande vuoto dal suono alle immagini” e mette in dialogo suoni e immagini in un itinerario immersivo, che dal silenzio e dalla sottrazione costruisce nuovi linguaggi visivi e sensoriali.Ad aprire il festival, il 6 giugno, saranno due installazioni site-specific: “LIMEN” di Jasmine Pignatelli (in Piazza Castello, fino al 15 giugno) che interpreta il tema di questa edizione allestendo lo scheletro di un cubo: un’opera di scavo, di confine, permeabile, liminale che porta in sé il riflesso dell'imperfezione del mondo sensibile. È la rappresentazione grafica di una soglia nella quale si consuma la partita, tra il dentro e il fuori, tra il visibile e invisibile, tra le idee e la materia. Nello spazio pubblico si presenta privo di corpo, volume senza volumetria, contenitore della perdita che chiede di essere colmato, abitato ed attraversato; e “Darkness” di Sergio Racanati, un’installazione sonora immersiva che trasforma il Monastero di San Benedetto (6,7,8 giugno) in uno spazio meditativo e rituale e vuole offrire al pubblico un'esperienza multisensoriale particolarmente coinvolgente in cui silenzi, ritmi, sonorità e l’eco dello spazio stesso diventano matrice e metafora della costruzione divina dello spazio rituale: un lavoro sospeso tra composizione e installazione sonora che abita gli spazi del Monastero di San Benedetto. I visitatori sono invitati dalla musica a compiere un percorso esperienziale e meditativo, per giungere al fulcro della mostra.Sabato 7 giugno, il Giardino dei Limoni del Monastero ospiterà inoltre una lunga notte musicale in collaborazione con Afrocosmico, un progetto dedicato alla Musica “Altra”, alla musica di altro confine, ideato da Nicola Conte e curato da lui stesso insieme a Nico Panzini e Cloud Danko: dalle ore 20:00 alle 01.30 si alterneranno in consolle Nicola Conte, Cloud Danko, Nico Lahs e l’attesissimo Fred P, figura chiave della scena deep house mondiale.«Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Associazione Contempo, che con passione e visione continua a costruire un progetto culturale di altissimo livello, capace di coniugare rigore artistico e partecipazione popolare. Un grazie va anche ai partner – Spazio Murat, Afrocosmico, e tutti coloro che collaborano attivamente – per aver contribuito a rendere possibile questa nuova edizione. La presenza di artisti e curatori di rilievo internazionale, unita al forte radicamento territoriale del festival, testimonia la nostra volontà di investire in cultura come leva di crescita civile e sviluppo sostenibile. Conversano dimostra ancora una volta di essere una città viva, aperta al dialogo, capace di accogliere e generare innovazione artistica diventando palcoscenico di una narrazione nuova, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza profonda e condivisa» dichiara il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio.«Contempo rappresenta per la nostra comunità molto più di un festival: è un momento di apertura, ricerca e condivisione che da quasi dieci anni trasforma Conversano in un punto d’incontro internazionale per l’arte contemporanea. Ogni edizione è un invito a guardare oltre il consueto, a vivere lo spazio pubblico come luogo di riflessione, sperimentazione e bellezza. In un tempo in cui il vuoto può far paura, Contempo ci invita a riconoscerlo come spazio fertile per rigenerare idee, relazioni e immaginari collettivi. Il Monastero di San Benedetto, scrigno della nostra memoria storica, con la sua storia e la sua forza evocativa, accoglie ancora una volta un dialogo tra arte, suono e pensiero critico, confermando Conversano come un centro vivo di cultura contemporanea» aggiunge Katia Sportelli, assessore alla Cultura del Comune di Conversano.«La nuova edizione di CONTEMPO è dedicata quest’anno al tema “Reset”: un invito a rallentare, azzerare e ripartire. In un tempo frenetico, saturo di stimoli e alle volte confuso e privo di valori, abbiamo scelto di creare uno spazio in cui il silenzio diventa generatore di nuove visioni e nuove sonorità. Attraverso un percorso che privilegia la sottrazione e la rigenerazione, intendiamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva e trasformativa, grazie all’intervento installativo site specific di Jasmine Pignatelli, e l’opera di di Sergio Racanati e la partecipazione speciale dell’artista KINKI VON BERLINKI che eseguirà una performance sonora/dj set e del collettivo Afrocosmico che porterà a Conversano l’artista e producer americano Fred P. "Reset" non è solo una mostra, ma un’occasione per ricostruire e immaginare nuovi modi di abitare il presente, promuovendo l’idea che da ogni vuoto possa scaturire una nuova vita e stimolare la creatività e l'emergere di nuove idee» spiega la curatrice artistica Valentina Iacovelli.«L’arte respira, pulsa, resta meravigliosamente viva anche in tempi oscuri come quelli che stiamo vivendo. Intesa nel suo senso più ampio, come cultura profonda e consapevole, è elemento essenziale per una società che guarda al progresso. Per questo sono fondamentali manifestazioni capaci di coniugare arte contemporanea, musica e libero pensiero. Contempo 2025 è un esempio di questa visione, anche attraverso la sua coraggiosa ricerca di altre voci: una piattaforma che dà spazio e promuove l’incontro tra cultura alta e cultura underground in un’apertura autentica e priva di pregiudizi, rivolta a un pubblico ampio e variegato. Afrocosmico sarà parte integrante di questa edizione, condividendone profondamente lo spirito e le speranze» aggiunge Nicola Conte, musicista, producer e fondatore di Afrocosmico.«Ho immaginato di azzerare tutto in un vuoto scultoreo a misura d'uomo nel quale ripensare nuovi paesaggi culturali, poetici, umani e anche ambientali. Limen è un cubo in doppia versione svuotato e permeabile, uno spazio azzerato privato di muri, pareti e margini. È lo spazio delle idee, è segno resiliente, è dispositivo di scambio ma soprattutto è una soglia artistica: un luogo puro dell'accadere e della trasformazione. Limen catalizza il tema di questa edizione di Contempo e diventa parte del ragionamento» spiega l’artista Jasmine Pignatelli.6 giugno Inaugurazione- ore 19:00 presentazione di LIMEN, l’opera - soglia di Jasmine Pignatelli (Piazza Castello)- ore 20.00 presentazione del film Darkness di Sergio Racanati (Monastero di San Benedetto)- ore 21:30 performance sonora a cura di KINKI VON BERLINKI (Giardino dei limoni, Monastero di San Benedetto)INGRESSO GRATUITOLe opere saranno visitabili anche nei giorni successivi:LIMEN di Jasmine Pignatelli fino al 15 giugnoDarkness di Sergio Racanati in loop nei giorni 6, 7 e 8 giugno

7 giugno

AFROCOSMICO (Giardino dei limoni, Monastero di San Benedetto)

dalle 20:00 alle ore 01.30 dj set di Fred P, Nicola Conte, Nico Lahs, Cloud Danko

Prevendite su Dice a 15 euro qui: https://bit.ly/ ContempoAfroscomicoFeatFredP

Botteghino: 20 euro

8 giugno – Proseguono le installazioni e attività di fruizione libera

Questa edizione del Festival Contempo è una produzione di “Contempo, produzioni per l’arte e la cultura contemporanea” in collaborazione con Spazio Murat e Afrocosmico. Grazie al contributo di Comune di Conversano / Conversano Borgo D’Estate.





Per aggiornamenti e dettagli sul programma:

https://www.spaziomurat.it/... /festival-contempo.../

www.contempofestival.it