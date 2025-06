Roland Garros, Sabalenka e Gauff in finale: eliminate Swiatek e Boisson

instagram

FRANCESCO LOIACONO – Saranno Aryna Sabalenka e Coco Gauff a contendersi il titolo femminile del Roland Garros 2025. Le due tenniste si sono imposte nelle rispettive semifinali, scrivendo una pagina importante della loro carriera sul rosso parigino.

Sabalenka piega Swiatek: prima finale al Roland Garros

Nella prima semifinale, la bielorussa Aryna Sabalenka ha avuto la meglio sulla numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-0. È la prima finale a Parigi per Sabalenka, che ha mostrato grande solidità mentale e tecnica lungo tutto l’incontro.

Nel primo set, equilibrato e teso, è stato il servizio preciso della bielorussa a fare la differenza nel tie-break. La Swiatek ha reagito nel secondo parziale, facendo valere i suoi celebri passanti incrociati e portando il match al terzo. Ma nella frazione decisiva, Sabalenka è salita in cattedra: rovesci vincenti e colpi da fondo campo rapidi e incisivi le hanno permesso di dominare il set finale con un netto 6-0.

Gauff travolge Boisson: seconda finale a Parigi

Nella seconda semifinale, l’americana Coco Gauff ha superato senza troppe difficoltà la francese Lois Boisson, con un convincente 6-1, 6-2. Una prestazione autoritaria da parte della giovane statunitense, che torna così in finale a Parigi per la seconda volta in carriera, dopo l'esperienza del 2022.

Gauff ha dominato dall'inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e approfittando dell’inesperienza della francese, protagonista comunque di uno splendido torneo. Per Boisson, alla sua prima semifinale Slam, resta la soddisfazione di aver emozionato il pubblico di casa.

Una finale inedita

Sabalenka e Gauff si affronteranno ora in una finale inedita al Roland Garros. Due stili diversi, due potenze emergenti del tennis femminile, pronte a scrivere una nuova pagina nella storia del torneo parigino. La sfida si preannuncia spettacolare.