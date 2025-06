Playoff Serie A1, Virtus Bologna batte Milano 78-68 e si porta avanti 2-1 nella serie

Virtus Segafredo Bologna fb

FRANCESCO LOIACONO – Colpo grosso della Virtus Bologna che espugna l’“Unipol Forum” di Assago battendo l’Armani Milano per 78-68 nella gara 3 delle semifinali dei Playoff di Serie A1. Una partita combattuta, con continui ribaltamenti, ma che ha visto la squadra emiliana imporsi con autorità nel finale. Ora la Virtus conduce 2-1 nella serie, a un passo dalla finale scudetto.

Partenza sprint della Virtus, Milano insegue

Nel primo quarto partono meglio gli emiliani, con i tiri liberi di Shengelia che valgono il primo vantaggio sul 9-8. Poi ci pensa Taylor a trascinare i suoi, firmando un break decisivo che porta la Virtus avanti 25-15 al termine della frazione.

Nel secondo quarto, l’efficacia sotto canestro di Zizic spinge la Virtus fino al +7 (34-27). Milano cerca di reagire, ma Morgan mantiene il controllo per gli ospiti che chiudono avanti anche il secondo parziale sul 40-35.

Mirotic trascina Milano, ma la Virtus chiude meglio

Nel terzo quarto Bologna sembra allungare ancora con un’altra giocata di Shengelia (46-37), ma Mirotic guida una veemente rimonta dell’Armani, che pareggia 54-54 al termine di una frazione intensissima.

Il quarto periodo è però tutto bianconero: Diouf realizza il canestro del 70-66 e poi arriva la tripla decisiva di Pajola a spegnere le speranze di rimonta di Milano. La Virtus chiude con un solido 78-68, conquistando un successo pesantissimo.

I protagonisti

Tra gli emiliani spiccano Tornike Shengelia, miglior marcatore con 19 punti, e Taylor con 12 punti. Per l’Armani Milano, Mirotic è il migliore con 21 punti, seguito da Shields con 14.

Prossimo appuntamento

Gara 4 è in programma sabato 7 giugno alle ore 20:45, ancora all’“Unipol Forum” di Assago. La Virtus avrà il primo match point per chiudere la serie e volare in finale, ma Milano proverà a riportare la serie a Bologna per la decisiva gara 5.