Roland Garros, terzo turno: fuori Cobolli, Zverev agli ottavi. Successi per Draper, Pegula e Andreeva

FRANCESCO LOIACONO – Si chiude al terzo turno l’avventura di Flavio Cobolli al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro è stato eliminato dal tedesco Alexander Zverev, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6, 6-1, qualificandosi così agli ottavi di finale. Troppo solido e potente il gioco del numero quattro del seeding, che ha dominato il match a tratti con grande autorità, soprattutto nel primo e terzo set.

Negli altri incontri del tabellone maschile, netta vittoria del britannico Jack Draper, che ha superato il brasiliano Joao Fonseca con un secco 6-2, 6-4, 6-2, confermandosi tra le sorprese più interessanti del torneo. Avanza anche il kazako Alexander Bublik, che ha lasciato appena otto giochi al portoghese Henrique Rocha, regolato per 7-5, 6-1, 6-2.

Match più combattuto per l’olandese Tallon Griekspoor, che ha avuto la meglio sull’americano Ethan Quinn in cinque set: 4-6, 6-1, 6-7, 6-1, 6-4, dopo una lunga battaglia durata oltre tre ore.

Tabellone femminile: Alexandrova, Pegula e Andreeva avanzano

Nel torneo femminile, derby russo senza storia tra Ekaterina Alexandrova e Veronika Kudermetova: la prima ha vinto agevolmente 6-2, 6-2, guadagnandosi un posto negli ottavi. Emozionante e altalenante, invece, il derby francese tra Loïs Boisson ed Elsa Jacquemot, vinto dalla prima con il punteggio di 6-3, 0-6, 7-5 davanti al pubblico di casa.

Successo in rimonta per l’americana Jessica Pegula, che dopo aver perso il primo set ha ribaltato la ceca Marketa Vondrousova per 3-6, 6-4, 6-2, confermando le sue ambizioni da outsider.

Prosegue anche la corsa della giovane statunitense Hailey Baptiste, che ha eliminato la spagnola Jessica Bouza Maneiro con un convincente 7-6, 6-1.

Infine, la 17enne russa Mirra Andreeva continua a stupire: ha superato senza problemi la kazaka Julija Putintseva con un netto 6-3, 6-1, confermando il suo ottimo stato di forma.