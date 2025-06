Virtus Bologna beffa Milano 68-67 nella prima semifinale playoff: lunedì gara-2 alla Segafredo Arena

Virtus Segafredo Bologna fb

FRANCESCO LOIACONO – Inizia con il piede giusto la serie di semifinale playoff di Serie A1 per la Virtus Bologna, che conquista gara-1 con una vittoria di misura per 68-67 contro l’Armani Milano, in una Segafredo Arena gremita e infuocata.

Il match è stato combattutissimo e giocato sul filo dell’equilibrio per tutti i 40 minuti. Nel primo quarto, una tripla di Clyburn lancia i bolognesi sul 9-6, con Shengelia protagonista nel finale che permette alla Virtus di chiudere avanti 17-13.

Nel secondo quarto si alza il ritmo milanese: Ricci firma il sorpasso sul 18-17 e Mannion, ex Virtus, chiude il parziale portando l’Armani avanti 33-30 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo, Clyburn guida la rimonta bolognese con il canestro del 38-38. Cordinier firma il nuovo vantaggio Virtus sul 43-42, e un canestro decisivo di Morgan consente agli emiliani di chiudere il terzo quarto avanti 53-52.

Nell’ultimo e decisivo quarto, Shengelia segna il +3 sul 54-51. Shields, miglior marcatore per Milano, guida il controbreak fino al 62-62. Il finale è da brividi: l’ultimo possesso è della Virtus e Akele trova il canestro decisivo che vale la vittoria 68-67.

Migliori marcatori:

Virtus Bologna: Shengelia 18 punti, Clyburn 13

Armani Milano: Shields 14 punti, Mirotic 12

Ora appuntamento a gara-2, in programma lunedì 2 giugno alle ore 20:45, sempre alla Segafredo Arena, dove Milano cercherà il riscatto per riequilibrare la serie.