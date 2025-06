Rovereto, anziana trovata morta in casa: arrestato a Lecce il figlio 61enne Giovanni Gabrielli

LECCE - È stato arrestato a Lecce Giovanni Gabrielli, 61 anni, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Annamaria Sartori, l’87enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Sticotta a Rovereto la sera del 15 giugno.

Gabrielli, originario di Rovereto ma residente da tempo nel capoluogo salentino, si trovava in Trentino per assistere l’anziana madre. È stato proprio lui a essere trovato dai Carabinieri in lacrime accanto al corpo senza vita della donna. Al momento del ritrovamento, non era riuscito a fornire spiegazioni coerenti su quanto accaduto.

Poche ore dopo, colto da un malore, il 61enne era stato ricoverato all’ospedale di Arco. Fin da subito, il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati.

L’ipotesi della morte naturale è stata presto esclusa. L’autopsia ha evidenziato la presenza di ematomi sospetti, incompatibili sia con cadute accidentali sia con lesioni da arma o oggetti contundenti.