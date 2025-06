Russia-Ucraina, pochi progressi a Istanbul: Mosca rifiuta il cessate il fuoco. Kiev: “Serve incontro Putin-Zelensky”

Ucraina: sì al dialogo, ma entro giugno



Nonostante le divergenze, l’Ucraina si è detta disposta a tornare al tavolo entro la fine di giugno, proponendo nuove consultazioni tra il 20 e il 30 del mese. In parallelo, Zelensky ha rilanciato l’idea di un faccia a faccia con Putin, che – se mai si realizzasse – segnerebbe un momento cruciale per le sorti della guerra.



Il nodo dei minori e lo scambio di prigionieri



Un altro punto discusso è quello dei minori ucraini deportati in Russia. Mosca ha dichiarato di aver ricevuto una lista di 339 nomi e sostiene di aver già riconsegnato 101 bambini, negando categoricamente ogni accusa di rapimento: “Li abbiamo salvati e riportati indietro quando possibile”, ha detto Medinsky.



Intesa invece su un nuovo scambio di prigionieri: le parti si sarebbero accordate per la liberazione reciproca di malati gravi, feriti e detenuti sotto i 25 anni. Mosca promette inoltre la restituzione, entro la prossima settimana, delle salme di 6.000 soldati ucraini caduti.



Zelensky: “Serve aumentare la pressione su Mosca”



Al termine dei colloqui, Volodymyr Zelensky ha rilanciato la richiesta di nuove sanzioni contro la Russia, rivolgendosi direttamente a Donald Trump e ai partner occidentali. Una linea già espressa poche ore prima a Vilnius, durante il vertice dei Paesi NATO dell’Est, dove il presidente ucraino ha ribadito: “Solo la pressione economica e diplomatica può fermare Mosca”.



Nonostante gli sforzi diplomatici e l’apparente disponibilità al dialogo, le distanze restano profonde. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si potrà aprire un varco verso una vera trattativa di pace, o se la guerra continuerà a logorare due popoli e a scuotere gli equilibri internazionali.



