Santeramo in Colle presenta il calendario degli eventi estivi

SANTERAMO IN COLLE - Venerdì 27 giugno alle ore 17:00, nella Sala Consiliare a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ricco e variegato calendario di eventi estivi: L'Estate 2025 a Santeramo in Colle, un ricco cartellone estivo con ben 39 appuntamenti dal 26 giugno al 14 settembre.Interverranno il Sindaco Vincenzo Luciano Casone e l’Assessore alla Cultura Fabio Schiavarelli, che illustreranno i dettagli delle numerose iniziative previste sul territorio nei prossimi mesi, pensate per coinvolgere la comunità e valorizzare il patrimonio culturale e sociale del comune di Santeramo.Soddisfazione da parte dell’Assessore Fabio Schiavarelli, che dichiara “Abbiamo voluto costruire un’estate all’insegna della partecipazione, della cultura, dello sport e dell’intrattenimento con l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce d’età valorizzando il territorio e il capitale umano della nostra comunità.Un elemento distintivo di questa edizione è stata la forte sinergia con il terzo settore, che ha contribuito con idee, competenze e passione all’organizzazione di numerose iniziative.Spazio è stato inoltre riservato alla creatività e alla partecipazione attiva dei più giovani, grazie alla collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che ha proposto un evento dedicato ai loro coetanei e alle famiglie. Un’esperienza che rafforza l’educazione civica e valorizza il protagonismo giovanile nella vita pubblica.Numerosi gli appuntamenti, anche ad agosto, mese nel quale a Santeramo si è spesso registrata assenza di eventi di piazza. Dalla musica pop al jazz, dal musical alle melodie popolari, con serate per bambini e ragazzi, sagre e feste di paese, manifestazioni ludiche e sportive la nostra Santeramo si appresta ad allietare le giornate dei santermani e degli ospiti che vorranno farci visita.Invito tutti a partecipare e a vivere insieme un’estate di comunità e condivisione. Insieme dimostriamo che la cultura e il tempo libero possono essere strumenti di coesione e crescita per il nostro territorio.”: 27 giugno 2025: 17:00: Sala Consiliare di Palazzo di Città