Putignano, esplode l'estate: tra festival, cartapesta e cultura arriva l''Lectorinfabula'

Dal 25 giugno fino a ottobre, Putignano si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica, teatro, laboratori, cinema, arte, tradizione e una grande novità: l’arrivo del festival culturale “Lectorinfabula”

PUTIGNANO – È partita ufficialmente l’estate 2025 di Putignano, e si preannuncia come una delle stagioni più intense, vivaci e partecipate degli ultimi anni. Un programma vastissimo, costruito in sinergia con associazioni, fondazioni, cittadini e quartieri, che si svilupperà in 23 luoghi diversi del territorio comunale e coinvolgerà tutte le zone della città, dal centro storico ai quartieri periferici come San Filippo, Putignano 2000, San Nicola, San Pietro Piturno e Villa Primo Maggio.

La rassegna estiva si articolerà in quasi 100 giorni di programmazione con:

7 festival (tra cui 4 musicali, 1 di stand up comedy e 2 tematici di attualità);

1 rassegna cinematografica all’aperto ;

1 rassegna teatrale ;

6 installazioni e workshop creativi in collaborazione con la Fondazione Carnevale e il CNR;

3 feste religiose , 5 visite teatralizzate al Museo Romanazzi-Carducci;

18 eventi diffusi ;

1 fiera B2B per i costumi dei Carnevali del Sud Italia.

I GRANDI EVENTI E LE CONFERME

Tra le conferme più attese:

Sonic Town (3 e 17 luglio),

Coopera Village (18-19 luglio),

Little Farm Festival (16-18 agosto),

Carl Orff Music Festival (26 agosto - 8 settembre),

CinemaCielo e L’Estate che Vorrei nei quartieri più decentrati.

Grande successo anche per l’esperimento del Putignano Comedy Festival (replica il 12 luglio e dall’8 al 10 agosto con spettacoli teatrali dal vivo nel centro storico).

Torna inoltre la rassegna teatrale “Sere d’Estate” presso le Cantine Colavecchio (13, 17, 19, 24, 26 luglio), dove verrà consegnato il Premio Paolo Lippolis alla compagnia vincitrice.

LA NOVITÀ CULTURALE: “LECTORINFABULA” A PUTIGNANO

Per la prima volta, il prestigioso Festival Lectorinfabula, organizzato dalla Fondazione Di Vagno, parte da Putignano (dal 19 al 21 settembre), prima di proseguire a Conversano. Attesi ospiti del calibro di Ezio Mauro, Colin Crouch, Patrick Zaki, Wu Ming 1, Mario Del Pero, Francesca Mannocchi, Antonio Castrignanò, Francesca R. Recchia Luciani e molti altri.

PARADOSSI E CARTAPESTA: LA SCIENZA IN MOSTRA

In occasione dell’Anno Internazionale della Fisica Quantistica, la Fondazione Carnevale lancerà “Paradossalmente – La Scienza in Cartapesta”, un museo a cielo aperto nel centro storico con 6 installazioni artistiche ispirate ai misteri della fisica e firmate dai maestri cartapestai putignanesi. L’inaugurazione è fissata per il 13 luglio alle 19.30, mentre dal 17 luglio partiranno le “Serate Quantiche”, laboratori creativi per famiglie e bambini.

IL CLOSING SHOW: CARNIVAL FASHION WEEK

Gran finale con la “Carnival Fashion Week” dal 3 al 5 ottobre in Piazza Teatro: una sfilata di maschere e abiti carnascialeschi provenienti dai Carnevali del Sud Italia, accompagnata da un mercatino artigianale. Una vera e propria fashion week della cartapesta firmata CNA Artigiani Imprenditori d’Italia – Bari.

LE DICHIARAZIONI

«Un programma variegato che non vuole competere con la costa ma valorizzare le nostre unicità, in primis il Carnevale – spiega l’Assessore Mariano Intini –. Siamo riusciti a mettere insieme innovazione, tradizione e partecipazione grazie a una rete territoriale sempre più forte.»

Il Sindaco Michele Vinella aggiunge: «L’estate è il momento della comunità, dei riti, delle nostre radici. Ospitare un festival come “Lectorinfabula” e lanciare iniziative come “Paradossalmente” e la “Carnival Fashion Week” dimostra che Putignano ha molto da offrire anche fuori stagione. La nostra cartapesta è cultura viva.»

Putignano si prepara dunque a vivere un’estate memorabile, all’insegna della cultura, dell’arte e della comunità, confermando la sua vocazione di capitale della cartapesta e della creatività pugliese.