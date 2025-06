Serie A, il Lecce punta su Alessio Zerbin: trattativa con il Napoli ai nastri di partenza

FRANCESCO LOIACONO - Ilguarda al mercato per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione die mette nel mirino, attaccante di proprietà del. Il classe 1999 ha disputato l’ultima stagione in prestito al, collezionandoin campionato. Il club lagunare, tuttavia, è retrocesso inlo scorso 25 maggio, e il calciatore è così rientrato alla base.

Nei prossimi giorni, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sono attesi a un incontro con i dirigenti del Napoli per avviare una trattativa. Sul tavolo due ipotesi: il prestito o l’acquisto a titolo definitivo. L’arrivo di Zerbin rappresenterebbe un importante innesto per l’attacco giallorosso, chiamato nella prossima stagione a confermare la categoria e centrare ancora una volta la salvezza.

Un profilo duttile e con esperienza

Alessio Zerbin, esterno offensivo con buone doti tecniche e duttilità tattica, ha maturato una carriera già ricca di esperienze. Oltre al Napoli, ha vestito le maglie di Monza, Frosinone, Pro Vercelli, Cesena, Viterbese, e delle giovanili del Novara e del Gozzano. Ha anche militato nel Napoli Primavera, segnalandosi come uno dei prospetti più interessanti del vivaio partenopeo.

A livello internazionale, può vantare una presenza con la Nazionale maggiore e quattro gare disputate con l’Italia Under 19, a testimonianza di un talento che negli anni ha attirato l’attenzione dei selezionatori azzurri.

Il Lecce vuole rinforzarsi

Dopo aver centrato la salvezza nell’ultima stagione, il Lecce è deciso a costruire una rosa competitiva che possa lottare con maggiore serenità nella prossima Serie A. L’obiettivo è affidare a D’Aversa (o al nuovo allenatore, se sarà ufficializzato un cambio) giocatori di gamba, giovani ma già rodati nella massima serie. Zerbin, con le sue caratteristiche e la voglia di rilancio, rappresenterebbe un profilo ideale.

La trattativa è solo all’inizio, ma il Lecce fa sul serio. Zerbin potrebbe essere il primo tassello di un mercato estivo che si preannuncia ambizioso in casa salentina.