Sicurezza nel foggiano: M5S chiede più presidi di vigilanza sul territorio

“La provincia di Foggia continua a vivere una situazione estremamente delicata sotto il profilo della sicurezza. Furti, risse, incendi, episodi di violenza: sono sempre più numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, che chiedono una maggiore e più visibile presenza dello Stato nei quartieri e nei centri abitati. Desideriamo ringraziare le Forze dell’Ordine per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili, ma è evidente che da sole non possono bastare: servono più uomini, più mezzi, più prevenzione. Per questo, nei mesi scorsi la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Rosa Barone, ha presentato una mozione per impegnare la Giunta regionale a sensibilizzare il Governo nazionale a valutare ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza nella nostra provincia. Ci auguriamo che venga calendarizzata e discussa al più presto, perché il tema non è più rinviabile.” Lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle Foggia

“Di fronte a una tale escalation – continuano i portavoce del MoVimento 5 Stelle Foggia – nessuno può restare a guardare. Tutte le istituzioni, a ogni livello, devono fare la propria parte. È necessario incrementare i presidi di vigilanza e i sistemi di controllo del territorio. La mozione propone anche di valutare, nel rispetto delle norme vigenti, l’eventuale impiego dell’Esercito per supportare le forze di polizia nel mantenimento dell’ordine pubblico. Chiediamo con forza che chi oggi è in maggioranza al Governo dia risposte concrete e immediate per rafforzare il presidio dello Stato in Capitanata. Non è una battaglia politica: è una battaglia di civiltà, che riguarda tutti. I cittadini foggiani chiedono sicurezza, legalità e normalità. Noi continueremo a batterci perché abbiano ciò che meritano.”