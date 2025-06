Borgo Mezzanone, musica e letture per valorizzare i servizi di comunità

FOGGIA - Due nuovi appuntamenti per favorire processi di socializzazione ed inclusione sociale e per valorizzare allo stesso tempo le eccellenze presenti a Borgo Mezzanone, generando un impatto positivo e coinvolgente delle azioni progettuali del progetto “Stazioni di Posta”. Il primo evento è in programma sabato 14 giugno 2025, a partire dalle ore 18.00, con “Sei Rock o sei lento?”, che vedrà la cover band dei Black Dogs esibirsi nel piazzale della parrocchia Santa Maria del Grano in un “Led Zeppelin Tribute”. Sarà anche possibile girare fra gli stand gastronomici allestiti nella piazza. Il secondo evento di questa due giorni è in programma sabato 21 giugno, alle ore 18.00, con un momento di Lettura animata per bambini. Le iniziative organizzate dalla Proloco Borgo Mezzanone Aps rientrano nelle azioni previste dai servizi di comunità del progetto “Centro servizi Stazioni di Posta”, promosso dal Comune di Manfredonia e sostenuto dal PNRR – Missione 5 – Componente 2.2 Sub Investimento 1.3.2 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Frutto di una co-progettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l'ats composta da cooperativa sociale Medtraining (ente capofila), Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone Odv, Proloco Borgo Mezzanone Aps, Associazione culturale Fatoma Yaiw, il Centro Servizi Stazioni di Posta rappresenta un servizio innovativo e sperimentale finalizzato a creare un polo di accoglienza, orientamento ai servizi territoriali e promozione di attività ed educazione interculturale in stretta sinergia con la rete delle realtà pubbliche e private del territorio. Stazioni di Posta vuole favorire la creazione di una rete di supporto alla popolazione senza dimora e in povertà estrema, finalizzata alla riduzione della marginalizzazione e al miglioramento nell’accesso ai servizi territoriali, costituita da una serie di azioni coordinate e integrate che coinvolgano diversi attori, tra cui enti pubblici, organizzazioni non profit, servizi sociali e comunità.