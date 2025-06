'Sicurezza on The Road' torna con la terza edizione

Bridgestone e la Croce Rossa Italiana di nuovo insieme per parlare di sicurezza stradale. Forte del successo delle edizioni precedenti, la campagna di educazione stradale "Sicurezza on The Road" riparte dai CRI Green Camps dedicati ai giovanissimi: i primi saranno quelli di Monopoli (Bari) e Roma. I dati riguardanti le vittime della strada restano alti, superando quelli dello scorso anno: nel primo semestre del 2024 il numero degli incidenti stradali con lesioni a persone è pari a 80.057, per un totale di 107.643 feriti. L’attività con Croce Rossa Italiana permette la sensibilizzazione verso tematiche di sostenibilità ed educazione stradale, i pilastri del Bridgestone E8 Commitment.





ROMA - Bridgestone, leader mondiale nella produzione di pneumatici, e la Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione di volontariato d’Italia, rinnovano il loro impegno nella promozione della sicurezza stradale con la terza edizione della campagna "Sicurezza on the Road", che tra luglio e settembre approderà in diverse città italiane, a partire dai CRI Green Camps di Monopoli (Bari) e Roma.





"Sicurezza on The Road", nasce per sensibilizzare i cittadini di tutte le età – con un grande focus sui giovanissimi –, su un tema importante come quello della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati ACI-ISTAT, nel primo semestre 2024, si è registrato un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (80.057), per un totale di 107.643 feriti, con un incremento rispetto allo scorso anno di +0.9%.





Il progetto





"Sicurezza on The Road" è una campagna nazionale suddivisa in tre fasi. La prima, quella dei CRI Green Camps (da giugno a settembre) dedicati ai giovanissimi prevede una serie di campi estivi – residenziali e non – in tutta Italia, dove i partecipanti imparano le nozioni fondamentali sulla sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale tramite attività esperienziali ludico-formative. La seconda fase, che partirà in autunno, coinvolgerà scuole secondarie di primo e secondo grado, tramite percorsi formativi analoghi a quelli dei CRI Green Camps. Con le attività di piazza, invece, il progetto viene portato anche nei luoghi pubblici, coinvolgendo un pubblico ancora più ampio.

Anche quest’estate l’attività riparte dai CRI Green Camps. A dare il via sarà il Comitato CRI di Monopoli che dal 20 al 28 giugno ospiterà il CRI Green Camp. Seguiranno poi il Comitato del Municipio 10 di Roma (14 – 20 luglio), di Valnestore in Umbria (25 – 31 agosto), Acireale in Sicilia (1 – 5 settembre) per poi chiudere con Pavia (1 – 10 settembre).

Tutti i campi affronteranno le tematiche dell'educazione ambientale e della sicurezza stradale attraverso attività ludico-educative ed esperienziali, condotte con metodologie di educazione informale, grazie all'impegno, in particolare, delle persone Volontarie Giovani. Inoltre, il programma dei campi prevede laboratori ed escursioni presso realtà del territorio, come riserve naturali, fattorie didattiche, parchi e altre aree di interesse ambientale.

L'obiettivo dei CRI Green Camps è accrescere la sensibilità verso la tutela dell’ambiente, incoraggiando ad adottare uno stile di vita sano e sostenibile, nonché tenere comportamenti consapevoli in materia di sicurezza stradale, accrescendo il senso di responsabilità.

In aggiunta, i campi - completamente gratuiti e accessibili a tutti - intendono creare occasioni inclusive in uno spazio sicuro, dove favorire esperienze individuali e di gruppo. In questo modo, saranno potenziate anche le capacità relazionali, emotive, cognitive e motorie dei partecipanti.

L'iniziativa sarà di supporto anche per le famiglie, per favorire la conciliazione con gli impegni lavorativi.





Qualche dato sulle edizioni





Il progetto sta assumendo proporzioni sempre più ampie. Dalla prima edizione, il numero di Comitati CRI che hanno aderito alla campagna è aumentato da 86 a 188 Comitati CRI coinvolgendo fino a 18 regioni. Da quando il progetto ha avuto avvio, sono stati organizzati in totale 13 CRI Green Camps, a cui hanno partecipato in totale 305 minori 8-17 anni e 2.341 persone volontarie.

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti nelle scuole, dalla prima edizione sono stati organizzati 247 incontri, raggiungendo 9.930 studenti e studentesse mentre al webinar hanno partecipato 5.000 persone e gli eventi di piazza hanno permesso di intercettare 14.434 individui.

"La crescita delle adesioni e dell’interesse delle persone verso le nostre attività di sensibilizzazione ed educazione stradale, pilastri fondamentali insieme allo sviluppo sostenibile del Bridgestone E8 Commitment, testimoniano come il progetto di ‘Sicurezza on The Road’ stia continuando a crescere confermandone la validità. Grazie al lavoro svolto con la Croce Rossa Italiana, il progetto potrà avere un’eco ancora più grande" dichiara Mattia Giustiniano, Senior Vice President R&D di Bridgestone EMEA.

"Prosegue il nostro impegno nella sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente. Attraverso la collaborazione con Bridgestone siamo ormai impegnati da anni nella promozione di un approccio responsabile sia alla natura che alla guida, attraverso un numero sempre crescente di Comitati che, su tutto il territorio, confermano il nostro impegno a rendere più consapevoli tante ragazze e ragazzi, diffondendo la cultura del rispetto della vita e delle risorse del Pianeta" così Edoardo Italia, Vice Presidente della Croce Rossa Italiana e Rappresentante dei Giovani CRI.