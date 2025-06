Congresso Internazionale di Linguistica, a Lecce 500 studiosi

(Paolo D'Achille)

Si terrà il prossimo 23 giugno la conferenza stampa di presentazione del XXXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (CILFR). La conferenza è in programma alle ore 11 al MUSA, il Museo Storico e Archeologico dell'ateneo che ha sede a Studium 2000. Vi prenderanno parte Marcello Aprile, ordinario di Linguistica italiana all'Università del Salento e segretario generale del Congresso, insieme al comitato organizzativo dell'evento. Modera il giornalista Annibale Gagliani.





Il Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia romanza è fra i più prestigiosi appuntamenti accademici mondiali ed è organizzato dalla Société de Linguistique Romane e da UniSalento. Si terrà dal 30 giugno al 5 luglio prossimi e vedrà la partecipazione di oltre 500 relatori tra docenti, ricercatori e dottorandi provenienti da tutti i Continenti, confermando il ruolo centrale della linguistica romanza nel panorama scientifico internazionale. Il mondo si darà appuntamento nell’ateneo leccese per dare impulso alla ricerca sulle lingue, strumento di formazione e cambiamento delle coscienze collettive, e per confrontarsi in merito alle nuove frontiere degli studi umanistici.





«Il XXXI Congresso internazionale di Linguistica e Filologia Romanza – commenta il professor Aprile - è il più grande convegno di carattere scientifico e universitario mai tenuto nel capoluogo salentino. Discuteremo del passato, del presente e del futuro delle lingue nate dal latino e oggi diffuse ovunque. Un confronto tanto più importante in questo momento storico, segnato profondamente dalla necessità di tornare alla parola e al suo potere per comprendere il mondo che viviamo e delinearne il futuro».





Il programma del Congresso prevede, il 30 giugno, l’apertura dei lavori, la riunione del Consiglio direttivo e una visita guidata del centro storico di Lecce. Nei giorni successivi – 1, 2, 3, 4 e 5 luglio – si terranno sessioni plenarie a Studium (tra viale San Nicola e via di Valesio) e all’edificio "Donato Valli" (viale dell’Università), con comunicazioni scientifiche, poster e una tavola rotonda. Gli oltre 500 ospiti potranno poi conoscere più da vicino la cultura e la storia del territorio salentino grazie a una serie di eventi e momenti conviviali organizzati al teatro Paisiello, all’ex Convento degli Agostiniani, all’ex Monastero degli Olivetani e nel Castello di Corigliano d’Otranto. A completare l’esperienza salentina, con i patrocini del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, tre escursioni tra bellezze e sapori, sul versante marittimo adriatico (Otranto), su quello jonico (Gallipoli) e nell’entroterra (Grecìa Salentina).





Mercoledì 2 luglio, alle ore 19 all’ex Convento degli Agostiniani, il presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille - ordinario di Linguistica Italiana all’Università Roma Tre - terrà una lectio magistralis rivolta alla comunità dal titolo "Continuità e discontinuità nella storia dell'italiano e nella lingua di oggi". A introdurre l’ospite due linguisti dell’Università del Salento: Rocco Luigi Nichil e Beatrice Perrone. L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Ogni Bene e con Cool Club.