“Sindaci, ai fornelli!”: vincono Vito Leccese e Anna Petta con un piatto ispirato ai sapori di Bisceglie

BISCEGLIE - È il duo composto dalla, e dal, a trionfare nella, l’originale competizione culinaria che ha trasformato ilin un’arena di padelle e mestoli. I due primi cittadini hanno conquistato il podio grazie al piatto, capace di racchiudere l’anima gastronomica del territorio pugliese e di incantare la giuria, composta da personalità di spicco del mondo imprenditoriale e culinario regionale.

«Il nostro piatto ha unito i frutti della terra con quelli del mare, con una combinazione che ha emozionato i giudici», ha dichiarato Leccese dopo la proclamazione. Anna Petta ha espresso entusiasmo: «Un’esperienza bellissima, appassionante e divertente. Siamo felici che il nostro lavoro di squadra sia stato premiato».

La gara tra mestoli e politica

Cinque squadre, dieci sindaci – pugliesi e di altre regioni italiane – si sono cimentati in una sfida all’ultimo piatto, ciascuna guidata da noti chef pugliesi. Ogni team ha avuto 30 minuti per ideare e cucinare un piatto originale, utilizzando solo gli ingredienti forniti dall’organizzazione. Una prova di creatività, sintonia e, naturalmente, gusto.

Squadra rosa (vincitrice) : Anna Petta (Baronissi) e Vito Leccese (Bari) – con gli chef Domingo Schingaro e Massimo Ferosi , hanno preparato “Al di là del mare, i sapori di Bisceglie”.

Squadra gialla : Adriana Poli Bortone (Lecce) e Domenico Volpe (Bellizzi) – con Isabella Potì e Angelo Convertini , hanno proposto “Troccolo al gambero vivace”.

Squadra verde : Angelantonio Angarano (Bisceglie) e Innocenzo Leontini (Ispica) – insieme a Renato Vargas Montoya e Andrea Catalano , hanno realizzato “Cavatello istintivo”.

Squadra blu : Giuseppe Nobiletti (Vieste) e Giuseppe Maglione (Melfi) – supportati da Leonardo Vescera e Leonardo Ferrante , hanno cucinato “Fascia tricolore”.

Squadra rossa: Fernando Scattone (Acerenza) e Giuseppe Marchionna (Brindisi) – con Matteo Maenza e Nadia Tamburrano, hanno presentato “Ceviche mediterranea”.

Il team “superstar” fuori concorso

Fuori gara ma non meno protagonista, il team “superstar” con sindaci e rappresentanti dell’Anci Puglia, tra cui Giovanna Bruno, Gianfranco Palmisano, Michele Sperti, Giampaolo Romanazzi e Giuseppe Poti, ha incantato con strascinati, taralli al grano arso e persino un gelato artigianale.

Una festa di sapori, comunità e sorrisi

La serata, condotta da Mauro Pulpito, affiancato da Claudia Cesaroni e Alessio Giannone (Pinuccio), è stata ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzata da RP Consulting. «In dieci anni questo evento è cresciuto trasformandosi in una vera occasione di incontro, promozione e amicizia tra amministratori», ha detto Romano. «Qui non conta il colore politico, ma la passione per il territorio e per la buona cucina».

Il format, patrocinato dal Comune di Bisceglie e da Confcommercio, ha come obiettivo quello di valorizzare l’identità gastronomica italiana attraverso i suoi amministratori, raccontando i territori con ironia, umanità e spirito di squadra.

«È un modo per avvicinare politica e cittadini in una dimensione più autentica – ha concluso Giovanni Ventrelli di RP Consulting – dove i sindaci si raccontano con semplicità, mettendo le mani in pasta, letteralmente».

Un decennale da incorniciare, tra risate, sapori intensi e un pizzico di sana competizione.