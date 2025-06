Sinner inarrestabile: batte Djokovic e vola in finale a Parigi contro Alcaraz

janniksin ig

Jannik Sinner è in finale al Roland Garros. Il numero 1 del mondo supera Novak Djokovic in tre set (6-4, 7-5, 7-6) e si guadagna un posto nell’atto conclusivo contro Carlos Alcaraz, per una sfida che ormai ha tutto il sapore di un nuovo grande classico del tennis moderno. Sarà la, e promette spettacolo.

La partita: Sinner superiore, Djokovic cede in tre set

Sul Philippe Chatrier c’è vento forte, tanto da spingere Djokovic a guardarsi intorno chiedendosi perché non si giochi col tetto chiuso. Ma il regolamento è chiaro: si tratta di un torneo outdoor e se non piove, si gioca all’aperto. Le condizioni complicate condizionano soprattutto l'inizio del match, molto teso per entrambi. Sinner però prende le misure più in fretta: solido da fondo, inscalfibile di rovescio e sempre più incisivo col passare dei minuti. Il primo break arriva sul 2-2, e da lì l’azzurro prende il comando. Nonostante una percentuale di prime in campo bassa (45%), Sinner chiude il primo set 6-4 con l’89% di punti vinti sulla prima.

Secondo set: Djokovic resiste, ma Sinner è più lucido

Nel secondo parziale Djokovic alza il livello, soprattutto al servizio. Prova a spezzare il ritmo con smorzate e variazioni, ma Sinner non si scompone. La partita si fa più equilibrata: sul 3-3 arriva la svolta, con Jannik che sfrutta un errore del serbo e strappa il servizio. Sul 5-4 però l’azzurro gioca troppo passivo e Nole lo punisce con un controbreak. Ma è solo un'illusione per il campione di 24 Slam: sul game successivo crolla, e Sinner ne approfitta con freddezza. Due ace nel game finale e 7-5: anche il secondo è suo.

Terzo set: Nole lotta fino alla fine, ma Jannik non trema

Djokovic lo sa: serve un’impresa. Si crea qualche chance, resiste, annulla due palle break sul 2-2, si procura addirittura due set point sul 5-4, ma Jannik non trema. Annulla tutto con classe e determinazione, anche in un game eterno segnato da un punto contestato su cui lui stesso chiarisce con sportività. Si arriva al tie-break, dove Sinner non lascia scampo. Subito minibreak, poi è dominio: Djokovic sbaglia uno smash che ricorda il celebre errore contro Nadal, e Jannik chiude al secondo match point, portando a 29 i set consecutivi vinti negli Slam.

Numeri e prospettive: finale storica contro Alcaraz

Sinner colleziona la 47ª vittoria nelle ultime 49 partite giocate, confermandosi l’uomo più in forma del circuito. L’unico a batterlo negli ultimi 10 mesi? Proprio Carlos Alcaraz. E sarà contro lo spagnolo che domenica si giocherà il titolo del Roland Garros, in quella che potrebbe essere solo la prima di molte finali Slam tra i due.

Roland Garros, finale domenica 9 giugno: Sinner vs Alcaraz. Il futuro è già qui.