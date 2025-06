Solidarietà al presidente Emiliano, il sindaco Leccese: "Attacco violento e ingiustificabile, si individuino i responsabili"

BARI – “Sento di esprimere tutta la mia solidarietà al presidente Michele Emiliano, oggetto di un attacco violento e ingiustificabile per aver preso una posizione legittima, insieme al Consiglio regionale pugliese, in merito alle politiche del governo di Netanyahu, che da quasi due anni ammazza sistematicamente migliaia di civili inermi nella Striscia di Gaza”. Così si è espresso il, intervenendo con fermezza in difesa del presidente della Regione Puglia, finito nel mirino di pesanti minacce per la sua presa di posizione sul conflitto israelo-palestinese.

Leccese ha sottolineato la legittimità politica e istituzionale della scelta espressa dal Consiglio regionale, in linea con i valori di difesa dei diritti umani e della pace, e ha condannato con forza il clima di odio crescente che si alimenta anche attraverso le piattaforme online.

“Come sempre – ha aggiunto – le minacce sono anonime, ma confido nel lavoro degli inquirenti, affinché possano individuare i responsabili. È inaccettabile che chi esprime una posizione pacifista e di condanna verso una strategia bellica che colpisce i civili, venga fatto bersaglio di intimidazioni”.

Il primo cittadino ha inoltre ribadito l’importanza di non arretrare di fronte a chi utilizza la violenza verbale e le minacce per limitare il dibattito democratico: “Chi si nasconde dietro a una tastiera e diffonde odio – ha concluso Leccese – non può e non deve prevalere. Servono toni più civili, rispetto reciproco e un impegno collettivo per la costruzione di una società fondata sul dialogo e sulla convivenza pacifica”.

Intanto, la solidarietà istituzionale e politica continua a crescere attorno a Emiliano, mentre proseguono le indagini per risalire agli autori delle minacce.