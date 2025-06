Tragedia nel tardo pomeriggio a Molfetta: 30enne precipita dal balcone e muore sul colpo

MOLFETTA - Una drammatica fatalità ha sconvolto Molfetta nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno. Una donna diha perso la vita dopo esseredella propria abitazione, al primo piano di un edificio situato in una zona residenziale della città.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe rimasta chiusa fuori casa e, non avendo con sé le chiavi, avrebbe tentato di rientrare nell’abitazione passando da un balcone adiacente. Un’azione rischiosa, compiuta presumibilmente per evitare di attendere aiuti esterni, che si è trasformata in tragedia nel giro di pochi secondi.

Nel tentativo di arrampicarsi o spostarsi tra i due balconi, la donna avrebbe perso l’equilibrio, precipitando rovinosamente sul marciapiede sottostante. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della Polizia Locale e un’équipe del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La 30enne è deceduta sul colpo.