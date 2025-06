Taranto, al Relais Histò sul Mar Piccolo 'Parafrasuite' e 'Giovanni Paisiello'

Concerti n° 4 e n° 7 per pianoforte e orchestra del grande compositore tarantino e l’esecuzione di "Eclettiche citazioni dal Barbiere" per Orchestra d’Archi di Nicola Locritani. Al pianoforte il Maestro Francesco Nicolosi, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Evento a cura dell’OMG, in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC (Ministero della Cultura). Ingresso: 5euro (concerto); 20euro (concerto+aperitivo)





TARANTO - Domenica 29 giugno, alle 21.00, nell’affascinante cornice dei Giardini del Relais Histò sul Mar Piccolo, a Taranto, appuntamento con "Parafrasuite". Al pianoforte il Maestro Francesco Nicolosi, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.





L’ultimo concerto dell’ICO svoltosi sempre al "Relais", struttura ricavata da un monastero del XIV secolo e splendidamente restaurato, risale alla chiusura del recente Map Festival ("Gloria", Antonio Vivaldi). L’evento di domenica prossima è realizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC (Ministero della Cultura). Biglietti: Vivaticket. Concerto, ingresso 5euro; Concerto+aperitivo 20euro. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it





Il programma musicale prevede i concerti n° 4 e n° 7 per pianoforte e orchestra di Giovanni Paisiello e l’esecuzione di "Parafrasuite – Eclettiche citazioni dal Barbiere di Paisiello" di Nicola Locritani per orchestra.





Solista al pianoforte, il Maestro Francesco Nicolosi, considerato uno dei massimi esponenti della scuola pianistica napoletana. Nel 1996, assieme alla Principessa di Strongoli donna Francesca Ferrara Pignatelli ha fondato il Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg con lo scopo di promuovere e divulgare la musica di Sigismund Thalberg. Dal 2015 al 2019 è stato Direttore artistico del Teatro Massimo Bellini di Catania. Attualmente è Presidente della Commissione consultiva per la musica del Ministero della Cultura.





Il programma del concerto rende il giusto omaggio a Giovanni Paisiello, grande compositore nato a Taranto nel 1740 e considerato uno dei maggiori esponenti della scuola musicale napoletana del XVIII secolo, per aver contribuito ad accrescere il successo dell’opera buffa italiana.





Particolare attesa per l’esecuzione di "Parafrasuite – Eclettiche citazioni dal Barbiere di Paisiello". «Composta nel 1999 – spiega Locritani, a cui si deve la stesura per Orchestra d’Archi – la Parafrasuite trova nel suo stesso, inconsueto titolo, un primo chiarimento sulla sua struttura; si tratta, infatti, di una serie di brani il cui principio generatore risiede negli spunti melodici con cui si presentano i principali personaggi del "Barbiere di Siviglia" di Paisiello. Le note originarie, parafrasate, ma per un orecchio esperto ben riconoscibili, in realtà sono poco più che un pretesto per dare il via a rielaborazioni molto libere che trovano nella fantasia dell’autore la vera ragione del proprio svolgersi».