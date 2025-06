Taranto, auto si ribalta in via Galeso: attimi di paura nel pomeriggio

TARANTO - Momenti di grande tensione si sono vissuti nel pomeriggio di sabato a Taranto, lungo via Galeso, dove un’auto si è ribaltata dopo un violento impatto. Il veicolo coinvolto, una, avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo per colpire diverse auto parcheggiate lungo la strada prima di capovolgersi e fermarsi al centro della carreggiata.

L’incidente è avvenuto in una fascia oraria trafficata, destando forte preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona, accorsi subito per prestare i primi soccorsi e segnalare l’accaduto alle autorità. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato le prime cure al conducente della vettura, rimasto ferito in modo non grave. Fortunatamente, non sono stati coinvolti pedoni o altri automobilisti al momento dell’impatto.

L'area è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere la messa in sicurezza della carreggiata, la rimozione del veicolo e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. I residenti della zona hanno segnalato come via Galeso sia spesso teatro di episodi simili, chiedendo interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale e limitare la velocità dei veicoli.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.