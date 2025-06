Santeramo in Colle, ubriachi danneggiano auto e aggrediscono i carabinieri: due arresti

– Serata movimentata quella di sabato 21 giugno a Santeramo in Colle, dove due uomini di nazionalità albanese sono stati protagonisti di un grave episodio di violenza e vandalismo in pieno centro abitato. I due, in evidente stato di ebbrezza, hanno iniziato a danneggiare alcune auto parcheggiate lungo una strada, attirando rapidamente l’attenzione dei passanti e dei residenti.

Le prime segnalazioni sono arrivate alla centrale operativa dei carabinieri della stazione locale intorno alle 21:00. Diverse telefonate da parte di cittadini allarmati hanno segnalato due individui che, in modo apparentemente immotivato, stavano colpendo con calci e pugni le carrozzerie di alcune vetture posteggiate lungo la via. Alcuni testimoni avrebbero parlato anche di bottiglie rotte usate per minacciare chi tentava di avvicinarsi.

Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che, giunta sul posto, ha tentato di riportare la calma e bloccare i due soggetti. Tuttavia, i due uomini, invece di collaborare, avrebbero reagito con estrema violenza, aggredendo fisicamente i militari con calci, spintoni e schiaffi. Ne è nata una breve ma concitata colluttazione, durante la quale uno dei carabinieri sarebbe rimasto lievemente ferito.

Dopo alcuni minuti di tensione, i militari sono riusciti a immobilizzare i due aggressori, che sono stati condotti nella caserma di Santeramo per l’identificazione e le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

I carabinieri coinvolti nell’operazione avranno bisogno di circa venti giorni per recuperare dalle lesioni riportate durante l’aggressione. Intanto, sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare i danni subiti dai veicoli e verificare se ci siano altre persone coinvolte o eventuali testimoni oculari da ascoltare.