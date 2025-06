Taranto Calcio, Tacente: “Ferita per tutta la città. Pronto a vigilare sul rilancio della squadra”

TARANTO – L’esclusione del Taranto Calcio dal prossimo campionato die la concreta ipotesi di una ripartenza dal campionato discuotono la città e accendono un dibattito che va ben oltre il calcio. A farsi portavoce del malcontento e della preoccupazione è, candidato sindaco, che in una nota pubblica definisce questa vicenda “una ferita aperta per l’identità di Taranto”.

“So bene quanto valga questa maglia per ciascun tifoso, quanto pesino il silenzio, l’attesa e la speranza che si trasforma in preghiera sugli spalti dello Iacovone”, ha dichiarato Tacente, rivolgendosi direttamente alla tifoseria rossoblù. “Il vostro amore per questi colori non si spiega, si vive”.

Con parole cariche di empatia e responsabilità, Tacente ha annunciato il suo impegno personale a monitorare ogni fase del futuro societario del club, assicurando attenzione e trasparenza in un momento delicatissimo. “Chi sarà chiamato a guidare questa squadra dovrà farlo con passione autentica, visione concreta e senza rincorrere interessi di breve periodo”, ha aggiunto.

Tacente prospetta l’avvio, da parte dell’amministrazione comunale, di un bando pubblico per l’individuazione di una nuova proprietà, capace di restituire dignità e ambizione al progetto calcistico cittadino, dialogando con la FIGC, la tifoseria e il mondo imprenditoriale locale.

“Sarò al fianco di chi vorrà investire con serietà, costruire con ambizione e riportare Taranto nel calcio che conta. Serve una società solida, trasparente e legata al territorio”, ha affermato.

Infine, l’appello accorato ai tifosi rossoblù: “Una tifoseria come la nostra non può continuare a vivere di attese, ma ha il diritto di sognare in grande, su palcoscenici all’altezza della propria storia e passione. Taranto è pronta a rialzarsi, anche nel calcio. Io voglio esserci, insieme a voi, in questa rinascita”.

Mentre la città attende sviluppi ufficiali, le parole di Tacente accendono una speranza: quella di un Taranto Calcio finalmente stabile, credibile e competitivo.