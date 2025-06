Roland Garros, Sinner vola in semifinale: battuto Bublik in tre set. “Felice di come sono arrivato fin qui”

– Missione compiuta per, che torna inper il secondo anno consecutivo. Il n°1 del mondo ha dominato il kazako(n°63 ATP) in tre set con i parziali diin meno di due ore di gioco, centrando lae confermando il suo momento d’oro.

Per l’altoatesino si tratta della sesta semifinale Slam in carriera. Un traguardo importante raggiunto con maturità e solidità, anche in un secondo set più combattuto dove ha saputo restare lucido nei momenti chiave. “È stata una buona prestazione, anche perché il vento poteva complicare la giornata – ha commentato Sinner nel post partita – Sapevo che Bublik poteva alternare momenti diversi, ma sono rimasto concentrato, cercando di tenere alto il mio livello. Contro giocatori così non puoi sbagliare troppo: ci sono pochi scambi, e devi lavorare sull’equilibrio”.

Jannik ha confermato la sua impressionante imbattibilità contro avversari fuori dalla Top 20, con uno score perfetto di 65-0 che resiste dal 2023. Un dominio che evidenzia non solo il suo talento, ma anche una continuità mentale e fisica da vero numero uno.

Ora, in attesa della semifinale di venerdì, Sinner guarda al confronto tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, da cui uscirà il suo prossimo avversario: “Spero sarà una grande partita, sicuramente ne vedrò un pezzo, ma voglio anche staccare un po’ la spina”.