Taranto, nasce la coalizione Tacente-centrodestra: “Uniti per il cambiamento dopo 18 anni di centrosinistra”

Uniti contro “18 anni di continuità mascherata”



Nel presentare l’intesa, il candidato ha criticato duramente la lunga stagione amministrativa del centrosinistra che, a suo dire, avrebbe gestito la città per quasi due decenni senza mai un reale cambio di rotta:



“A Taranto non serve l’ennesima operazione di restyling politico. Non bastano facce nuove o sigle diverse. Chi oggi si propone come il nuovo, in realtà ha governato per trent’anni cambiando partito con la stessa frequenza con cui si cambia una storia su Instagram”.



Una coalizione per lo sviluppo, non per bloccare il futuro



Tacente ha voluto anche distinguere la sua proposta da quella di chi, secondo lui, “vuole bloccare investimenti strategici per la città”. La nuova alleanza, invece, punta su una visione pragmatica:



“Non siamo qui per difendere rendite di posizione o alimentare nostalgie del passato. Siamo qui per ascoltare i cittadini, affrontare i problemi reali e trovare soluzioni concrete”.



“Taranto ha perso troppe opportunità: ora serve una svolta”



Il candidato ha lamentato le occasioni mancate negli ultimi anni, invocando un cambio di passo su temi chiave come buona amministrazione, trasparenza, sviluppo sostenibile e lavoro.



“È il momento di restituire dignità ai nostri quartieri e fiducia ai cittadini. Serve uno sguardo nuovo, non solo per gestire, ma per rilanciare davvero Taranto.”



Un progetto politico, non una somma di sigle



Tacente ha voluto sottolineare che quella messa in campo non è una semplice alleanza elettorale:



“La nostra è una coalizione con un’identità precisa, un progetto politico che nasce dall’incontro tra competenze, energie civiche e forze politiche unite da una visione comune”.



Ringraziamenti e appello all’unità



Nel corso del suo intervento, Tacente ha ringraziato tutte le forze coinvolte nel progetto, il suo amico e sostenitore Luca Lazzaro, oltre ai candidati al Consiglio comunale che hanno aderito al patto:



“Insieme possiamo voltare pagina e costruire un’alternativa seria, trasparente e capace di governare Taranto con responsabilità e visione”.



La sfida è lanciata. Ora, con il ballottaggio alle porte, la nuova coalizione si prepara a convincere gli elettori che è davvero tempo di cambiare.



TARANTO – “Un passo fondamentale per il futuro della città”. Così Francesco Tacente ha definito l’accordo di apparentamento tra le liste civiche, moderate e il centrodestra, ufficializzando la nascita di una nuova coalizione a sostegno della sua candidatura a sindaco di Taranto. L’annuncio, accolto con entusiasmo dai vertici locali del centrodestra, segna una svolta nel panorama politico cittadino a poche settimane dal ballottaggio.“Ringrazio i coordinatori provinciali per aver creduto in questo progetto. Insieme, possiamo offrire a Taranto un’alternativa vera”, ha dichiarato Tacente.