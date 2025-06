Grave incidente sulla Saurina: un morto e due feriti nello scontro tra auto nel Materano

L’intera comunità di Stigliano è sotto shock per la perdita improvvisa del concittadino, molto conosciuto nella zona.

STIGLIANO (MT) – Tragedia nella notte lungo la strada Saurina, dove un violento scontro tra due automobili ha provocato la morte di un uomo di 60 anni, residente a Stigliano (Matera), e il ferimento di almeno altre due persone. Il bilancio è di quattro coinvolti complessivamente.L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente in un tratto di strada particolarmente buio e privo di illuminazione. L’impatto è stato molto violento: uno dei mezzi si è accartocciato su sé stesso, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e tentato inutilmente di rianimare il 60enne, deceduto sul colpo. I Carabinieri di Pisticci, incaricati dei rilievi, stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.