Taranto, scontro tra moto e auto in via Mediterraneo: feriti un uomo e un bambino

– Paura nella serata di martedì 24 giugno in via Mediterraneo, in direzione Talsano, dove si è verificato un violento incidente stradale nei pressi dell’Hotel Salina. Coinvolti nello scontro una moto, su cui viaggiavano un uomo di 31 anni e il suo bambino di 4 anni, e un’auto, una Mini Cooper.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento. I due occupanti della moto sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme alla Polizia Locale e ai vigili del fuoco. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, le loro condizioni non sarebbero gravi e non sono in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. La Polizia Locale ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, una delle corsie della strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.