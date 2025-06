“Inno alla Vita – L’Esercito per Telethon”: musica e solidarietà alla Caserma Picca di Bari

BARI – Un mare di emozioni, note e altruismo ha avvolto la storicadi Bari nella serata di martedì 24 giugno, in occasione delladel concerto di beneficenza “Inno alla Vita – L’Esercito per Telethon”. L’iniziativa, promossa dal, ha visto la partecipazione di, superando i numeri della scorsa edizione e confermando il forte legame tra le Forze Armate e la società civile.

Un evento sentito e coinvolgente, che ha saputo unire musica e solidarietà, arte e impegno sociale, per sostenere concretamente la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare, obiettivo della Fondazione Telethon, con cui l’Esercito Italiano collabora attivamente da anni.

Tra musica e cuore: il programma della serata

Condotto con eleganza e passione dalle giornaliste Stefania Di Michele e Maristella Massari, il concerto si è aperto con l’energico ingresso della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, seguita dall’esibizione toccante dei ragazzi del Centro Educativo Riabilitativo “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano, che hanno strappato sorrisi e applausi calorosi.

Grande attesa e meritati consensi per la guest star della serata, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, diretta dal Maestro Nicola Colafelice, che ha presentato il concerto “San Remo Flop” con arrangiamenti del Maestro Vittorio Pasquale: un viaggio musicale raffinato e ironico tra i brani meno celebrati del Festival di Sanremo, rivisitati con maestria ed eleganza.

Ad impreziosire ulteriormente lo spettacolo, la voce intensa e avvolgente della solista Emilia Zamuner, capace di donare profondità e poesia a ogni nota, conquistando il pubblico con interpretazioni toccanti e vibranti.

L’Esercito per il bene comune

L’iniziativa conferma ancora una volta la vicinanza dell’Esercito Italiano alla cittadinanza e il suo ruolo attivo nella promozione di valori fondamentali come la solidarietà, l’inclusione e il sostegno alla ricerca. “Dietro ogni uniforme c’è un cuore che batte per il bene comune” è il messaggio che ha attraversato l’intera serata, in un clima di grande partecipazione e condivisione.

L’appuntamento con “Inno alla Vita – L’Esercito per Telethon” si conferma così non solo come un momento di alta qualità musicale, ma come un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, cultura e solidarietà.

Un concerto che ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi c’era, ricordando a tutti che la musica, quando incontra il desiderio di aiutare gli altri, può davvero cambiare il mondo.