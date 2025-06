Taranto, tre uomini dispersi in mare da oltre 24 ore: ricerche in corso senza sosta

– Sono ore di angoscia a Taranto, dove da oltre 24 ore non si hanno notizie di, residenti in città, partiti in mare nella giornata die mai più rientrati. I tre erano a bordo di un’imbarcazione semicabinata di circa sette metri, salpata attorno a mezzogiorno dal, nel cuore del capoluogo ionico.

Da quel momento si è persa ogni traccia. Nessun contatto radio, nessun segnale, nessun avvistamento. A preoccupare ulteriormente è il repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine, che ha fatto scattare l’allarme già nel primo pomeriggio di domenica.

Le ricerche, avviate immediatamente, sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte e la giornata di lunedì, ma senza alcun esito finora. La situazione è resa ancora più critica dalle condizioni di salute di uno dei tre dispersi, che risulterebbe affetto da diabete, elemento che rende il ritrovamento ancora più urgente.

A coordinare le operazioni è la Guardia Costiera di Taranto, che ha messo in campo un imponente dispositivo interforze. In mare sono operative le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, mentre elicotteri dell’Aeronautica Militare e delle Fiamme Gialle sorvolano l’area dall’alto. Un pattugliatore navale ha già esplorato un’area fino a 15 miglia dalla costa.

Il tratto di mare interessato dalle ricerche è molto ampio: dalla rada di Mar Grande fino al Golfo di Taranto, estendendosi anche in direzione di Campomarino, sul versante orientale.

Le attività di perlustrazione proseguono a ciclo continuo, con squadre che si alternano in turni coordinati per garantire copertura ininterrotta dell’intera zona. Al momento, tuttavia, nessun elemento concreto ha ancora consentito di individuare l’imbarcazione scomparsa.

La comunità locale attende col fiato sospeso notizie positive. La speranza, tra familiari e soccorritori, è che i tre uomini possano essere rintracciati e tratti in salvo nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti.