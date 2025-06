Meteo, l’Italia attende la svolta atlantica: in arrivo temporali, grandinate e aria più fresca

– Giugno 2025 passerà alla storia come uno dei mesi più caldi degli ultimi anni, non solo in Italia ma in buona parte d’Europa. Ma la svolta è vicina. Nei prossimi giorni, unafarà il suo ingresso sul continente, portando con sé

Secondo le previsioni di 3B Meteo, il grande caldo continuerà ancora per qualche giorno, sostenuto da un anticiclone africano che, seppur in graduale indebolimento, continuerà a dominare lo scenario meteorologico almeno fino alla metà della settimana.

Il primo segnale del cambiamento climatico sarà rappresentato dai temporali attesi lunedì sulle regioni settentrionali, in particolare su Alpi, Prealpi e localmente anche in pianura. Fenomeni che, pur mantenendo una natura convettiva, potranno risultare intensi e accompagnati da grandinate.

Queste condizioni di instabilità si ripeteranno nei giorni successivi, anticipando l’arrivo di una vera e propria perturbazione atlantica che potrebbe finalmente segnare un calo più sensibile delle temperature, riportando i valori termici più vicini alle medie stagionali.

I meteorologi raccomandano attenzione alle rapide evoluzioni del tempo, in particolare nelle aree esposte ai fenomeni più violenti, e sottolineano che la fase di transizione sarà caratterizzata da fenomeni localizzati ma anche molto intensi.

Aggiornamenti seguiranno nei prossimi bollettini.