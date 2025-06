Tensione sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: uomo si denuda in acqua, interviene la Polizia Locale

– Momenti di forte tensione si sono registrati nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia cittadina di, a Bari, dove un uomo di, in evidente stato di alterazione, si è, generando sdegno e panico tra i presenti.

L’episodio, avvenuto sotto gli occhi di numerosi bagnanti, ha rapidamente scatenato una reazione collettiva di rabbia: decine di persone si sono avvicinate all’uomo, urlando e minacciandolo, animate dall’intenzione di farsi giustizia da sole. La situazione ha assunto toni sempre più accesi, rischiando di degenerare in violenza.

Provvidenziale è stato l’intervento del personale di sorveglianza presente sul lido, che ha cercato di contenere l’uomo e calmare la folla. Tuttavia, l’individuo, lungi dal collaborare, avrebbe reagito con aggressività anche nei confronti degli addetti, rendendo necessario l’immediato coinvolgimento delle forze dell’ordine.

L’arrivo della Polizia Locale ha permesso di riportare la calma: gli agenti hanno isolato l’uomo, evitando un possibile linciaggio, e lo hanno condotto via a bordo di un’auto di servizio, sotto gli sguardi indignati di alcuni bagnanti, alcuni dei quali hanno seguito il mezzo per un tratto, ancora visibilmente turbati.

Secondo le prime informazioni trapelate, l’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine per comportamenti analoghi avvenuti in passato. Sono in corso accertamenti per verificarne l’identità e la presenza di eventuali precedenti penali o disturbi psichici.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Intanto, l’episodio solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle aree pubbliche, in particolare di quelle molto frequentate da famiglie con bambini. Cittadini e operatori balneari chiedono un maggiore presidio delle spiagge urbane, soprattutto nei periodi di massima affluenza, per garantire la serenità e la tutela di tutti.