Tentata rapina sulla provinciale 365 nei pressi di Guagnano: automobilista minacciato da due uomini armati

GUAGNANO – Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno lungo la strada provinciale 365, nei pressi del comune di Guagnano, dove si è verificato un episodio criminale che ha allarmato la comunità locale. Due individui, con il volto coperto e armati, hanno tentato una rapina ai danni di un automobilista di passaggio.

I malviventi hanno bloccato il veicolo della vittima, costringendola a fermarsi e minacciandola per farsi consegnare del denaro. L’automobilista, sotto shock, ha ceduto ai due rapinatori una somma di 50 euro. Dopo il colpo, i due si sono dati rapidamente alla fuga, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al momento non sono emersi dettagli ufficiali né sull’identità dei sospetti, né sul mezzo utilizzato per la fuga.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiori controlli e misure di sicurezza lungo le strade provinciali. Le autorità locali, nel frattempo, stanno valutando l’adozione di provvedimenti volti a rafforzare la vigilanza e prevenire il ripetersi di simili episodi.

Le indagini proseguono senza sosta, con l’ausilio di eventuali immagini di videosorveglianza e testimonianze utili a ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.