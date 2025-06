Torna a Bari EVOLIO Expo: dal 29 al 31 gennaio 2026 la seconda edizione della fiera internazionale dell’olio extravergine di oliva

Dopo il successo della prima edizione,, la fiera internazionale, tornerà a Bari dal, negli spazi della. Un evento strategico per il comparto olivicolo-oleario italiano, sempre più centrale nelle dinamiche dell’export agroalimentare, che nel 2024 ha visto un +45% in valore, secondo i dati Coldiretti su base Istat.

Organizzata da Senaf per conto della Nuova Fiera del Levante, con il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Pugliapromozione e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, EVOLIO Expo si conferma piattaforma di riferimento per il business, la cultura e la promozione dell’olio EVO.

I numeri della prima edizione

Nel 2025, la “edizione zero” ha registrato numeri importanti:

6.482 visitatori

161 aziende espositrici

22 buyer internazionali

Oltre 100 eventi tra convegni, laboratori, degustazioni e talk

I risultati ottenuti hanno aperto nuove opportunità commerciali per i produttori italiani, rafforzando i legami con mercati chiave come USA, Germania, Australia, Tunisia e Paesi Bassi.

Gli obiettivi per il 2026

Per la seconda edizione, EVOLIO Expo si presenta con un format rinnovato e ampliato, con l’obiettivo di offrire:

Visibilità qualificata alle imprese

Promozione delle DOP e IGP

Spazio all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità

Focus su oleoturismo e proprietà salutistiche dell’olio EVO

Tre i filoni tematici portanti:

Olio, Ambiente, Paesaggio e Identità – per raccontare il valore culturale e territoriale dell’olivicoltura. Olio e Salute – per approfondire i benefici nutrizionali e nutraceutici dell’olio EVO nella dieta mediterranea. Turismo dell’Olio – per promuovere esperienze immersive che legano olio, territori e accoglienza.

Incontri B2B e formazione internazionale

Torneranno anche gli incontri B2B tra produttori e buyer nazionali e internazionali, corsi di assaggio, masterclass con esperti di livello nazionale, momenti di formazione professionale e approfondimenti scientifici rivolti agli operatori della filiera.

Le dichiarazioni

Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante:

"L’olio extravergine è una delle eccellenze italiane e un pilastro dell’export. Con EVOLIO Expo vogliamo consolidare un luogo di confronto e valorizzazione che guardi al futuro del comparto.”

Ivo Nardella, presidente di Senaf e del Gruppo Tecniche Nuove:

“EVOLIO Expo è più di una fiera: è un investimento strategico per l’agroalimentare italiano. La seconda edizione sarà ancora più ambiziosa e internazionale, per promuovere una cultura dell’olio capace di unire qualità, identità e innovazione.”

Una fiera che guarda al futuro

EVOLIO Expo 2026 si conferma dunque crocevia di innovazione, relazioni commerciali e cultura dell’olio extravergine, in un contesto in cui il Made in Italy agricolo punta su sostenibilità e qualità per restare competitivo a livello globale. L’appuntamento a Bari è fissato: il mondo dell’olio EVO torna protagonista.