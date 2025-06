Torremaggiore, rinviati i festeggiamenti di San Sabino: “Il dolore di una comunità viene prima di tutto”

TORRREMAGGIORE - In segno di rispetto e solidarietà per il grave episodio che ha colpito un giovane concittadino, rimasto gravemente ferito in circostanze ancora al vaglio delle autorità competenti,hanno deciso dii festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono, inizialmente previsti dal

Unico momento confermato è la Santa Messa di sabato 14 giugno alle ore 11:00, che si terrà come occasione di raccoglimento e preghiera dell’intera comunità per la salute del giovane coinvolto.

“Siamo consapevoli che rinviare una festa per la quale si lavora da mesi potrebbe essere una decisione non da tutti condivisa – si legge nella nota congiunta firmata dal Sindaco Emilio Di Pumpo, da Don Antonio Soccio e dal presidente del Comitato Festa Leonardo Carretta – ma in questo momento così delicato per la nostra città, abbiamo ritenuto doveroso sospendere ogni forma di celebrazione pubblica. Il silenzio, il raccoglimento e la preghiera sono oggi le forme più autentiche di vicinanza e solidarietà.”

La decisione, seppur sofferta, nasce dalla volontà di stringersi attorno alla famiglia del giovane ferito e all’intera comunità, ancora scossa dall’accaduto. Un gesto che testimonia come la fede e il senso di comunità possano anche esprimersi attraverso il rispetto e la condivisione del dolore.

“La speranza che abbiamo – prosegue il messaggio – e per la quale chiediamo l’intercessione del nostro Santo Patrono, è che presto questo giovane possa tornare dalla sua famiglia. Sarebbe questa, per tutti noi, la festa più bella.”

I promotori hanno assicurato che gli eventi religiosi e civili saranno riprogrammati non appena le condizioni lo permetteranno, mantenendo lo stesso spirito di fede, partecipazione e tradizione che da sempre contraddistingue la ricorrenza di San Sabino a Torremaggiore.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nei prossimi giorni.