Tour per la Salute delle Ossa: il 19 e 20 Giugno a Bari con “Non Romperle!”

BARI – Un motor-home, specialisti a disposizione, incontri gratuiti e tanta informazione per promuovere la salute delle ossa. È questo il cuore della sesta tappa del tour nazionale “NON ROMPERLE!”, la campagna di sensibilizzazione sull’osteoporosi e la prevenzione delle fratture da fragilità, che arriverà a Bari il 19 e 20 giugno in Piazzale INPS, sul Lungomare Nazario Sauro.

Il tour – che attraverserà in 16 giorni otto città italiane – è promosso da Italfarmaco con il patrocinio di Fedios – Federazione Italiana Osteoporosi e malattie dello scheletro. Obiettivo: informare in particolare le generazioni Baby Boomer (over 60) e GenX (45-60 anni) sui rischi spesso sottovalutati dell’osteoporosi, una malattia silenziosa ma estremamente diffusa, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di persone, di cui quasi l’80% donne.

Gli specialisti del metabolismo osseo saranno a disposizione dei cittadini dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, offrendo colloqui e materiali informativi per aumentare la consapevolezza su fattori di rischio, prevenzione e corretti stili di vita. La campagna vive anche online, con contenuti sempre aggiornati su www.nonromperle.it.

“L’osteoporosi è una malattia cronica prevenibile e gestibile – spiega il prof. Giuseppe Solarino, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari – ma per farlo servono diagnosi tempestive, corretta informazione, alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e quando necessario un’integrazione mirata di calcio e vitamina D. Le ossa vanno protette lungo tutto l’arco della vita, non solo in età avanzata.”

I rischi nascosti nelle diete di tendenza

Negli ultimi mesi si è registrato un boom di regimi alimentari chetogenici, detox o a digiuno intermittente, molto popolari soprattutto sui social. Tuttavia, studi recenti mettono in guardia dai possibili effetti negativi sulla salute delle ossa: riduzione della densità ossea, deterioramento del tessuto scheletrico e compromissione dell’equilibrio metabolico, soprattutto in caso di diete ipocaloriche prolungate.

Vitamina D: tra sole e integrazione

Con uno stile di vita sempre più indoor, la carenza di vitamina D è un problema crescente. Se da un lato l’esposizione solare aiuta la produzione naturale di questa vitamina, dall’altro è fondamentale trovare il giusto equilibrio con la protezione solare. Le raccomandazioni più aggiornate, infatti, consigliano l’assunzione di vitamina D attraverso l’alimentazione o supplementi, evitando l’esposizione sregolata ai raggi UV.

Un investimento sul futuro

Secondo le stime più recenti, senza interventi concreti il numero di fratture da fragilità potrebbe aumentare del 20% entro il 2034, raggiungendo quota 700.000 casi l’anno. Oltre al dramma individuale, ciò comporterebbe un impatto economico superiore a 10 miliardi di euro annui per il sistema sanitario nazionale.

“Con la campagna ‘Non Romperle!’ vogliamo lanciare un messaggio chiaro: prendersi cura delle ossa è una scelta di salute e di libertà – afferma Luca Pisanello, Deputy General Manager di Italfarmaco –. È fondamentale intervenire presto, in particolare nelle fasce over 50, spesso inconsapevoli del rischio. Il nostro obiettivo è aiutare le persone a vivere un invecchiamento sano, attivo e senza fratture evitabili.”

Un invito per tutti

Che si tratti di informarsi, di iniziare a camminare di più, di integrare vitamina D o semplicemente di fare un check-up, l’invito è uno solo: non aspettare. NON ROMPERLE!

L’appuntamento è a Bari il 19 e 20 giugno. Perché la salute delle ossa non ha età.

Per info, tappe e contenuti utili: www.nonromperle.it.