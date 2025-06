Bari, premiati 16 giovani atleti baresi e l’arbitro Saverio Bottalico: "Portate alto il nome della città nel mondo"

, dove il sindacoha consegnato attestati ache si sono distinti per meriti sportivi nel corso della stagione 2024/25. Durante l’evento, è stata conferita anche una, arbitro barese che ha diretto la finale della, diventando il quinto italiano nella storia a raggiungere questo traguardo.

Alla cerimonia ha preso parte anche il consigliere delegato del sindaco per le relazioni con enti e associazioni sportive, Lorenzo Leonetti.

"Lo sport è un potente strumento di crescita sana e virtuosa per la nostra comunità – ha dichiarato Leccese –. Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare un talento cresciuto a Japigia, che ha raggiunto un traguardo prestigioso nel mondo arbitrale. Ma soprattutto, abbiamo premiato sedici giovani che, con passione e impegno, fanno conoscere il nome di Bari in Italia e all’estero. A loro abbiamo consegnato una medaglietta con lo stemma civico, come simbolo delle loro radici: non dimenticate mai da dove siete partiti."

Leonetti ha sottolineato come "questi ragazzi siano il riflesso più bello del talento barese. Le loro vittorie non sono solo sportive, ma anche motivo di orgoglio per l’intera città".

Nel corso dell’incontro, Leccese e Leonetti hanno ricevuto doni simbolici dagli atleti, tra cui guantoni da boxe, una maglia, un gagliardetto FIFA e una cartolina commemorativa.

Targa a Saverio Bottalico

"A Saverio Bottalico, quinto arbitro italiano nella storia a dirigere una finale di Coppa del Mondo FIFA di Beach Soccer, per il prestigioso traguardo raggiunto. Con professionalità, passione e impegno, ha portato il nome della nostra città nei più importanti contesti sportivi internazionali. La città di Bari con orgoglio e gratitudine."

🏆 Elenco degli atleti premiati:

🥋 Ju Jitsu – ASD La Popular Bari

Rossella Gravina (u21-57 kg): 1ª al Genova Open 2025

Karol Altini (u16-56 kg): 3ª ai Campionati Italiani di Classe, 3ª al Genova Open

Antonio Cuccovillo (u14-36 kg): 1° al Genova Open, 2° agli Italiani di Classe e alla European Cup di Cipro

Alessandro Cuccovillo (u14-44 kg): 1° al Genova Open, 2° agli Italiani di Classe, 3° alla European Cup

Sofia Altini (u14-44 kg): 1ª agli Italiani di Classe, 2ª al Genova Open, 2ª alla European Cup

Mattia Genchi (u14-40 kg): 1° agli Italiani di Classe, 2° al Genova Open

🥊 Kickboxing – Kendro Sport

Francesco Attolico: Campione Italiano 2025 (Kick Light), nazionale 2024 e 2025

🥋 Judo – ASD Nicolaus Bari

Sebastiano Gabriele Antonacci (u18-46 kg): 3° ai Cadetti A1

Uta Endeladze (u18-90 kg): 3° ai Cadetti A1

Temo Endeladze (u18 +100 kg): 3° ai Cadetti A1

🤼 Lotta greco-romana – ASD VG Sport & Fitness

Nicolas De Grecis : 2° agli Italiani U20, partecipante agli Europei U17

Alessandro Colella (45 kg): 2° agli Italiani U17

Diega Scannicchio (76 kg): 2ª agli Italiani U20, presente agli Europei Caorle

Roberta Grimaldi : 3ª agli Italiani U17, 3ª nella lotta UWW femminile

Karol Aurora Grimaldi: 1ª al torneo internazionale Pasi

🥊 Muay Thai – ASD Combat Sports Center

Mattia Fato (u18 -69 kg): Campione Italiano WBC

Un riconoscimento che celebra non solo il talento, ma anche l’impegno, il sacrificio e l’identità sportiva di una nuova generazione che continua a rendere orgogliosa la città di Bari.