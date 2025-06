Tragedia a Bisceglie: 29enne muore per un malore improvviso in un ristorante sul mare

– Una serata spensierata si è trasformata in tragedia a Bisceglie, dove una ragazza diè deceduta in una causa di un. Il dramma si è consumato sotto gli occhi increduli dei presenti, che hanno assistito impotenti alla scena.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava nel locale in compagnia di amici quando ha accusato un grave malessere. Immediati i tentativi di soccorso da parte del personale del ristorante e dei clienti, seguiti dall’intervento del 118, ma ogni sforzo si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.