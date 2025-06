Castellaneta, inseguimento sulla Statale 7: arrestato 50enne con 4 chili di cocaina e armi

– Un inseguimento ad alta tensione sullasi è concluso con l’arresto di un uomo di 50 anni, bloccato daidopo aver ignorato l’alt intimato dalla pattuglia.

Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente droga, lanciandolo dal finestrino. Dopo essere stato fermato, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’auto, dove hanno rinvenuto un chilo di cocaina.

L’indagine è proseguita con controlli più approfonditi: in due garage riconducibili all’uomo, situati a Laterza, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito della droga. Sono stati sequestrati oltre 3 chili di cocaina, un chilo di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, e munizioni per pistola detenute illegalmente. Inoltre, è stato recuperato denaro contante, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto generare un guadagno superiore ai 300mila euro sul mercato illecito.

Il 50enne è stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria, con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizioni. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre reti criminali attive sul territorio.