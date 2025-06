Tragedia in spiaggia a Margherita di Savoia: muore a 13 anni Manuel Sandu, inutili i tentativi di rianimarlo

MARGHERITA DI SAVOIA – Non ce l’ha fatta Manuel Sandu, 13 anni, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia. Il giovane è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato in gravissime condizioni dopo un malore improvviso in mare.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, quando il ragazzo si trovava in spiaggia per trascorrere una giornata di sole e relax. Per cause ancora da chiarire, Manuel è andato in difficoltà mentre era in acqua e ha perso conoscenza. L’allarme è scattato immediatamente alle 16:25. In attesa dei soccorsi, i bagnini hanno avviato le manovre salvavita, utilizzando anche un defibrillatore.

All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118, i soccorritori hanno proseguito per circa un’ora i tentativi di rianimazione direttamente sulla spiaggia, senza mai arrendersi. Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Ma ogni sforzo si è rivelato vano: il cuore del giovane ha cessato di battere nel tardo pomeriggio.

Grande dolore e sgomento nella comunità di San Ferdinando, dove Manuel viveva con la sua famiglia. La notizia della sua morte ha colpito profondamente amici, conoscenti e compagni di scuola, lasciando un vuoto impossibile da colmare.