Paura a Lecce: due fratellini feriti dal crollo di un mattone in casa, erano soli al momento dell’incidente

Attimi di paura nella mattinata di oggi, sabato 21 giugno, in una palazzina di via Costanzo, a Lecce, dove due bambini di otto e cinque anni sono rimasti feriti a seguito della caduta di un mattone forato e parte di intonaco dal soffitto del terzo piano.

Secondo le prime ricostruzioni, i piccoli – una bambina di otto anni e il fratellino minore – si trovavano da soli in casa, poiché entrambi i genitori erano fuori per motivi di lavoro.

Per fortuna, le condizioni dei due minori non destano preoccupazione: hanno riportato solo escoriazioni e lievi ferite. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferirli, in via precauzionale, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti.

L’allarme è stato lanciato da alcuni condomini che, udito il tonfo del crollo, si sono precipitati a verificare quanto accaduto. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri e dalla Polizia Locale, guidata dal capitano Alessandro Torto, che ha coordinato i rilievi del caso.

I tecnici comunali, giunti per una prima ispezione strutturale, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento: tra le ipotesi al vaglio, si valuta un possibile deterioramento strutturale del solaio o infiltrazioni pregresse che potrebbero aver indebolito la muratura.