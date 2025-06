Trani, l’arpa e il pianoforte accendono l’estate: Giulia Abbaticchio e Davide Dentuti in concerto al Salone Beltrani

– Due strumenti raffinati, due giovani talenti e un palcoscenico d’eccezione: è questo il mix che darà vita al, in programma(apertura alle 18:30) presso il, nel cuore del centro storico. Protagonisti della serata sarannoall’arpa eal pianoforte, due giovanissimi musicisti cresciuti tra le aule del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, vera fucina di eccellenze musicali.

La rassegna, organizzata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con il Conservatorio barese e inserita nel ciclo di eventi “Musica a Corte”, mira a valorizzare il talento delle nuove generazioni nel panorama della musica classica, dando loro spazio in un contesto prestigioso e carico di storia.

Due promesse della musica italiana

Giulia Abbaticchio, arpista sedicenne originaria di Palese, ha iniziato quasi per gioco con un’arpa celtica e oggi è già riconosciuta come una delle eccellenze del suo corso. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha frequentato masterclass con alcune delle più grandi arpiste d’Europa, dimostrando una maturità artistica sorprendente per la sua età.

Davide Dentuti, diciassettenne pianista e compositore, ha già portato la sua musica in sale da concerto di città come Bologna, Tirana e Vienna. Autore della composizione orchestrale “Waltz n.1”, eseguita nel 2023 dall’Orchestra OLES, Dentuti abbina una tecnica raffinata a una sensibilità musicale non comune.

Il programma: un viaggio tra epoche e stili

Ad aprire il concerto sarà l’arpa di Giulia Abbaticchio con un percorso tra barocco, romanticismo e modernità:

G.F. Händel – Concerto in Si bemolle maggiore, Op. 4 n. 6: solennità e lirismo nell’eleganza barocca inglese.

Alphonse Hasselmans – Ballade: melodie sognanti e sfumature tardo romantiche.

Jacques Ibert – Reflets dans l’eau: impressionismo francese tra immagini sonore e colori tenui.

Paul Chertok – Ten Past Two: brano contemporaneo e ritmicamente audace, che mostra il lato più moderno dell’arpa.

A seguire, Davide Dentuti condurrà il pubblico in un viaggio emozionale dal romanticismo al virtuosismo novecentesco:

F. Chopin – Andante spianato e Grande Polacca brillante, Op. 22: un capolavoro che unisce lirismo e brillantezza.

M. Ravel – Ondine da Gaspard de la nuit: suggestioni inquietanti e arabeschi acquatici in una delle pagine più complesse della letteratura pianistica.

S. Rachmaninov – Preludi Op. 23 n. 4, 5, 6, 7: un climax di passione, drammaticità e bellezza intensa.

Biglietti e info utili

I biglietti (intero €10, ridotto soci partner €8) sono disponibili:

Presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani) dal martedì alla domenica (10:00–18:00, lunedì chiuso).

Online su Vivaticket – Il fascino della grande musica.

Alla pagina dedicata al Palazzo delle Arti Beltrani su Vivaticket.

Via WhatsApp al numero +39 392 3892767: un catalogo consultabile con tutti gli spettacoli, seguito da conferma telefonica da parte della segreteria.

L’ingresso al concerto comprende anche la visita al museo del Palazzo Beltrani, aperto il giorno dell’evento dalle 10:00 alle 19:00.

Prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà dal 4 luglio con i talenti del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, sempre alle ore 19:00, nelle date del 4, 11, 18 e 25 luglio.

📞 Info:

Palazzo delle Arti Beltrani

Tel: 0883 500044

📧 Email: info@palazzodelleartibeltrani.it

🌐 Web: palazzodelleartibeltrani.it

Una serata imperdibile, dove la freschezza del talento giovanile incontra la grande tradizione musicale europea in una cornice d’incanto.