Trani si accende con "Beach Like a Deejay": musica, sport e divertimento in riva al mare

ph_Valentina Sabino

– Dopo il successo dell’esordio a Rimini, arriva anche a"Beach Like a Deejay", il grande tour estivo firmato, in programma da. Tre giorni di eventi gratuiti tra spiaggia e piazza, all’insegna di musica, concerti live, sport e intrattenimento, grazie alla collaborazione del

Le attività si svolgeranno tra Piazza Marinai d’Italia e il litorale antistante, trasformando la città in una vera e propria capitale dell’estate italiana.

Tre giorni di concerti e dj set: il programma serale

Il cuore pulsante dell’evento sarà il palco allestito in Piazza Marinai d’Italia, dove ogni sera si alterneranno artisti e dj per accontentare tutti i gusti musicali:

Venerdì 4 luglio : serata firmata Radio m2o, con il warm-up di Lorenzo Lippi alle 21.00, seguito dalle esibizioni live di Marte , Promessa e Rhove . La serata si chiude con il dj set urban di Wad , Vals e Walter Pizzulli , voce storica del Morning Show.

Sabato 5 luglio : Radio Deejay accende la piazza con un pre-show alle 21.30 e, dalle 22.00, un cast d’eccezione: Boomdabash , Ele A , Federica Abbate , Fred De Palma , Gabry Ponte e Samuel per una notte di pura energia e ritmo.

Domenica 6 luglio: il gran finale è affidato a Radio Capital, con il dj set di Andrea Prezioso dalle 20.30, seguito da Luca De Gennaro. Sul palco si esibiranno Giorgio Poi, Roy Paci e lo special guest Bassi Maestro con uno show da non perdere.

Attività sulla spiaggia: sport, fitness e giochi

Sabato e domenica, dalle 7.30 del mattino, la spiaggia diventa una grande palestra a cielo aperto. In programma:

Corsi di fitness gratuiti: risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, acqua fun, power training.

Tornei e partite libere di basket, volley, bocce, calcio balilla, ping pong.

Prove gratuite di sport acquatici: acqua scooter , sup elettrico e water board .

Animazione sul palco di Deejay On The Beach, con giochi, musica e gadget in omaggio.

Speakers' Corner e ospiti radiofonici

Tra i protagonisti dell’evento non mancheranno le voci più amate di Radio Deejay, m2o e Radio Capital: Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Wad, Laura Antonini, Nicola Vitiello e Danilo da Fiumicino.

Domenica alle 10.30 sulla spiaggia si terrà uno speciale Speakers’ Corner, talk con gli speaker che racconteranno il dietro le quinte della radio e interagiranno con il pubblico in modo diretto e coinvolgente.

ph_Valentina Sabino

Villaggio, iscrizioni e gadget

Per partecipare alle attività sportive e ai corsi fitness sarà necessario registrarsi gratuitamente presso l’Info Point Deejay in Piazza. Chi si iscrive riceverà una special bag con gadget esclusivi.

Orari del villaggio:

Venerdì: 17.00 – 24.00

Sabato: 10.00 – 13.00 e 17.00 – 24.00

Domenica: 10.00 – 13.00 e 17.00 – 22.00

Sponsor e prossime tappe

“Beach Like a Deejay” è reso possibile grazie al supporto di sponsor come Acqua Vera, Cantine Riunite, Felicia, FIAT, Ipanema, Nilox, Peroni, Poste Italiane, Sammontana, Sun68.

Dopo Trani, il tour proseguirà con due nuove tappe:

Viareggio dall’11 al 13 luglio

Jesolo dal 18 al 20 luglio

Tre giorni indimenticabili

Con il suo mix esplosivo di musica, sport, energia e divertimento gratuito per tutte le età, Beach Like a Deejay promette a Trani un weekend indimenticabile. L’appuntamento è in spiaggia e in piazza per vivere la magia dell’estate con il ritmo inconfondibile di Radio Deejay.