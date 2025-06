La Puglia approva la legge sul Terzo Settore: “Un nuovo patto tra pubblico e società civile”

– Con l’approvazione definitiva della legge regionale “Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti del Terzo Settore”, la Puglia compie un passo storico verso un welfare più partecipato, solidale e radicato nei territori. Il provvedimento, votato dal Consiglio regionale, rappresenta una svolta nella relazione tra istituzioni e cittadinanza attiva.

La legge è frutto di un lungo percorso di ascolto e co-progettazione tra la Regione Puglia e le rappresentanze del Terzo Settore, accelerato dalla decisione del neoeletto consigliere delegato al Welfare, Ruggiero Mennea, di portare rapidamente il testo in Commissione consiliare per la discussione e l’approvazione.

Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non si tratta soltanto di un provvedimento tecnico, ma di un vero e proprio “patto tra pubblica amministrazione e società civile”:

“Questa legge non si limita a normare ciò che di buono è stato fatto finora: è un impegno collettivo. L’ascolto è la base del nostro agire. Serve per intercettare le fragilità, ma anche per valorizzare associazionismo e volontariato, elementi essenziali per la partecipazione civica. Abbiamo fatto la nostra parte, ma ora inizia la fase più importante: dare voce ai territori”.