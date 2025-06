Trani, turista olandese cade in un’intercapedine: è grave

TRANI - Una turista olandese di 59 anni è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente avvenuto nella zona della punta di molo San Nicola, a Trani. La donna, in circostanze ancora in fase di accertamento, è precipitata in un’intercapedine tra il molo e i frangiflutti, cadendo per oltre tre metri in uno spazio stretto e impervio.La caduta le ha causato gravi traumi e l’ha lasciata immobilizzata, impossibilitata a muoversi. L’allarme è scattato immediatamente, e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Considerata la difficoltà dell’intervento, è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Barletta, che hanno affrontato un’operazione di recupero particolarmente complessa a causa della profondità e della ristrettezza dello spazio in cui si trovava la donna.Presenti sul luogo anche la polizia locale e la capitaneria di porto di Trani, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso. Dopo essere stata accuratamente imbracata, la donna è stata riportata in superficie e subito stabilizzata dai sanitari.Successivamente è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria, dove è stata ricoverata con diverse fratture. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.