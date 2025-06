Trinitapoli, grande partecipazione alla Solennità del Sacro Cuore di Gesù

TRINITAPOLI – Una serata di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria ha segnato la celebrazione dellapresso la Parrocchia Cristo Lavoratore. L’evento, molto sentito dalla cittadinanza, è stato presieduto dall’, in concelebrazione con il parroco, i diaconi, i presbiteri e il Consiglio Pastorale.

Presenti anche le istituzioni locali, con in testa il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, a testimonianza del legame profondo tra fede e comunità civile.

La Santa Messa, celebrata alle ore 19:00, è stata seguita da una processione per le vie del quartiere con l’effige del Sacro Cuore, vissuta come un momento di forte unione e rinnovata fede. Il rito ha richiamato numerosi fedeli in preghiera, sottolineando il significato profondo della devozione al Cuore di Gesù, simbolo di amore, compassione e speranza.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine ai partecipanti e sostegno alla tradizione religiosa, considerata elemento fondante del senso di appartenenza e dei valori comunitari di Trinitapoli.