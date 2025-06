Verso la food policy della Città di Bari: venerdì l’ultimo appuntamento del percorso partecipato su equità e diritto al cibo per la sostenibilità sociale

BARI - Con l’incontro in programma venerdì 6 giugno, alle ore 17, negli spazi di Porta Futuro (via Ravanas 233), si conclude il percorso partecipato organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione di promozione sociale Farina 080 per promuovere il cibo come strumento di welfare e “infrastruttura sociale” per un’alimentazione sana, diffusa e accessibile.L’incontro, dal titolo “Educazione alimentare e cura della salute”, verterà sul legame diretto tra un’alimentazione sana ed equilibrata e il benessere psico-fisico e si svilupperà in un laboratorio che alterna momenti di lavoro individuali e di gruppo, con l’obiettivo di definire azioni concrete che guardino a educazione, sensibilizzazione e consapevolezza.La partecipazione è libera: sono invitate tutte le realtà che operano nel sistema alimentare barese, che in questo modo potranno concorrere alla redazione di una proposta di programma locale sulle politiche del cibo della città di Bari in grado di definire azioni concrete su temi come il diritto al cibo, l’accessibilità e il welfare, la circolarità e la riduzione degli sprechi e la ristorazione collettiva.Per organizzare al meglio i lavori è consigliabile iscriversi attraverso il form https://forms.gle/p3KAhbXaXSR3BcZG9 Il percorso partecipato per la costruzione delle politiche del cibo della città di Bari nasce su input dell’APS Farina 080, attiva dal 2014 nel contrasto allo spreco alimentare con il progetto Avanzi Popolo 2.0, e si inserisce nell’ambito del progetto “GenerAzione Cibo”, guidato dall’associazione Terra!, insieme a diverse realtà nazionali impegnate nella sostenibilità, e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso il Fondo per il Terzo Settore.