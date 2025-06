Il Centro di Competenza regionale sull’Intelligenza Artificiale della Puglia premiato a Forum PA 2025

BARI - Il Centro di Competenza regionale sull’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione della Regione Puglia ha ricevuto un importante riconoscimento nella sezione “Organizzazione intelligente” del Premio “PA Aumentata”, assegnato durante Forum PA 2025 lo scorso 21 maggio. Un premio significativo che arriva a meno di due anni dalla nascita del Centro e che valorizza le iniziative innovative in tema di transizione digitale e intelligenza artificiale portate avanti dalla Regione.

Il Premio “PA Aumentata” nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliori esperienze di trasformazione digitale nella pubblica amministrazione italiana, mettendo in luce progetti che combinano persone, tecnologia e relazioni per una PA più innovativa, inclusiva e pronta alle sfide future.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato con orgoglio:

“Questo premio è un riconoscimento importante che conferma il percorso di innovazione che stiamo portando avanti insieme. In un’epoca di rapida evoluzione tecnologica, la Regione vuole non solo governare il cambiamento ma anticiparlo. Il Centro di Competenza rappresenta un modello organizzativo innovativo, che mette in rete Amministrazione regionale, Università e AgID per accompagnare un’adozione consapevole e sostenibile dell’intelligenza artificiale nei processi pubblici.”

Istituito ufficialmente con la Delibera di Giunta Regionale n. 1488 del 30 ottobre 2023 e normato dalla Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2025, il Centro rappresenta un presidio stabile e qualificato per supportare la digitalizzazione e l’adozione di soluzioni IA nella PA pugliese. Coordinato dal Responsabile per la Transizione Digitale della Regione, il Centro coinvolge attivamente anche il mondo produttivo locale, creando tavoli tecnici con esperti, enti e istituzioni per promuovere una digitalizzazione etica, efficace e sostenibile.

Tra le principali attività svolte, il Centro ha avviato una mappatura dell’offerta di strumenti e sistemi di intelligenza artificiale presenti sul territorio regionale, provenienti da enti locali, imprese, spin-off universitari, atenei e associazioni di categoria.

Il presidente Emiliano ha inoltre sottolineato l’importanza dello sviluppo di competenze:

“Il Centro dimostra come le tecnologie emergenti, se guidate con intelligenza, competenza e collaborazione, possano rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione come infrastruttura abilitante della democrazia, della competitività e dell’inclusione. Stiamo lavorando per preparare il territorio a utilizzare queste nuove tecnologie, con interventi mirati che facilitino la familiarizzazione con gli strumenti digitali e aiutino a superare la paura del cambiamento, che rimane sempre una sfida centrale.”

Con questo premio, la Regione Puglia consolida la sua leadership nell’innovazione digitale pubblica, ponendosi come modello di riferimento per l’adozione responsabile e lungimirante dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico.