'We Are in Trulli': il 2025 di Alberobello tra grandi eventi e nuove sfide

ALBEROBELLO - Questa mattina, presso il Palazzo di Città di Alberobello, è stato ufficialmente presentato il programma "We Are in Trulli 2025", la rassegna culturale che segna l'avvio di un’estate ricca di eventi, iniziative e spettacoli di grande rilevanza artistica e mediatica. Il palinsesto, che si estende da giugno a ottobre, è il frutto delle attività di co-progettazione avviate dall’Amministrazione durante il percorso di candidatura territoriale di Alberobello, con il progetto Pietramadre, a Capitale italiana della Cultura nel 2027. Un progetto che ha consolidato il legame tra il territorio e la cultura a livello nazionale e internazionale.Il programma di quest’anno rappresenta un lascito significativo, nato dalla sinergia tra il Comune di Alberobello e i numerosi partner culturali coinvolti, che ha ampliato la rete di contatti e generato nuove progettualità. Grazie a questo “lavoro di squadra”, sono stati avviati nuovi percorsi nel teatro, nella letteratura e nella danza, attraverso i quali, quest’anno, si alterneranno talenti affermati ed emergenti, nel rappresentare nuove forme artistiche ed espressive."Alberobello è pronta per un’estate straordinaria" ha dichiarato il Sindaco Francesco De Carlo. “Il lavoro svolto in questi primi tre anni di mandato è il risultato di una volontà politica ambiziosa, coerente e inarrestabile. Alberobello sta evolvendo in un centro culturale di riferimento per il territorio e per il Paese. La nostra Città si appresta a vivere un’estate di grandi eventi, preparandosi anche a celebrare, nel 2026, il trentennale del riconoscimento UNESCO e a rappresentare la Puglia come una delle Capitali della Cultura della Regione, andando incontro al futuro senza mai rinunciare alla sua intima identità e al valore della tradizione.”Il 2025 segna anche il ritorno in scena dei giovani e delle loro realtà associative, che, forti dell’esperienza maturata negli anni, sono tornati a progettare e implementare nuove iniziative culturali. Alberobello diventa, così, un punto di riferimento per tutti i giovani – Alberobellesi e non – che vogliono contribuire a costruire un futuro culturale dinamico e inclusivo.Alberobello è un laboratorio culturale attivo 365 giorni l’anno, pronto ad accogliere artisti e performer di portata internazionale. Tra gli eventi di rilievo, spicca il GroundUp Music Festival 2025 (26-28 giugno) nella sua prima edizione europea. Nato in Florida nel 2017, il GroundUp è considerato fra "i 10 eventi musicali più significativi del decennio" con il suo vasto orizzonte ritmico che spazia dal jazz alla world music, creando un incontro unico tra la scena contemporanea internazionale e la Città dei trulli. Inoltre, nel contesto del Puglia Teatro Festival, in collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’ e il Teatro dell’Opera di Roma, si esibirà il 1 agosto, l’étoile Eleonora Abbagnato in una performance esclusiva ed emozionante. Inoltre, dopo il recente successo al Milano Film Festival, l'attore alberobellese Giuseppe Palasciano porterà in scena in collaborazione con l’Amministrazione comunale e gli istituti scolastici, il progetto teatrale STATT (acronimo che sta per Stagione Teatrale Alberobello per la Tutela del Territorio) del quale è ideatore oltre che direttore artistico.L’estate di Alberobello celebrerà anche la letteratura con un evento eccezionale: il 5 luglio, grazie alla collaborazione con Chianche di Carta e i Presidi del Libro, la magica cornice del Trullo Sovrano ospiterà un ‘talk show’ dedicato ai cinque scrittori finalisti del Premio Campiello 2025, mettendo in luce il loro talento e offrendo un’importante occasione di visibilità per la letteratura italiana contemporanea. Questo evento conferma l’impegno dell’Amministrazione nella promozione della lettura e della cultura. La rassegna offrirà anche spazio per la creatività con la prima edizione estiva di Crìous, il Festival d’autore del Fumetto e dell’illustrazione che, dall’8 al 20 luglio, esporrà “Cani dal mondo” la mostra di Francesca Cosanti e successivamente, dal 28 luglio al 24 agosto, esporrà la mostra “La notte di Valentino”, a cura di Alessio Fortunato, e che si propone di coinvolgere appassionati del genere di tutte le età, dai più giovani agli adulti.Non mancano le arti figurative: la mostra "Banksy e altri artisti ribelli", inaugurata il 15 aprile scorso, sta registrando un enorme successo, con oltre 3.000 ingressi in soli due mesi. L’esposizione continua a essere un'importante attrazione culturale e turistica, rafforzando il posizionamento di Alberobello come polo di riferimento nell'arte contemporanea.Il programma prevede inoltre gli eventi della tradizione, tra cui le celebrazioni per il 130° anniversario dell'annessione della frazione di Coreggia ad Alberobello, con un ricco calendario di iniziative nate con il progetto avviato nel 2024 e denominato Coreggia2025. Le celebrazioni, che non solo ricordano un periodo storicamente rilevante per la comunità, ma ne rafforzano il senso di identità e appartenenza, legando il passato al futuro, culmineranno con “La storia in scena”, il tour drammatizzato che il 6 settembre rievocherà gli eventi salienti di Coreggia rappresentati in costume d’epoca.A fare da sfondo alle novità, ci saranno gli eventi consolidati che nelle varie edizioni hanno conquistato il cuore di cittadini e visitatori, tra i quali: EXPERIMENTA Festival, (il 3-4 e 6 luglio), PLATYPUS: Festival di Musica e Arte Contemporanea (dal 10 al 12 luglio), Sciamn Fest (dal 25 al 27 luglio), il Festival Internazionale del Folklore (dal 1 al 3 agosto), la Notte dei Briganti a cura di Sylva Tour & Didactics (il 9-10 e il 16-17 agosto) e il FARM Festival, con le sue declinazioni FARM Kids e FARM Green (dal 29 al 31 agosto).La programmazione di quest’anno pone particolare attenzione alla rigenerazione dei luoghi come “contenitori culturali”. Il 2025 ha visto l’inaugurazione dei servizi al pubblico della Biblioteca di Comunità, che rappresenta un passo importante nel processo di rigenerazione urbana. Non solo un luogo di cultura, ma anche uno spazio di aggregazione, dove la comunità locale può sviluppare attività sociali, educative e di supporto. In parallelo, il Bosco Selva si conferma come un progetto di rigenerazione ambientale, che integra la cura del territorio con la promozione di eventi che sensibilizzano sulla sostenibilità."We Are in Trulli 2025 non è un semplice cartellone di eventi, rappresenta invece la straordinaria opportunità per valorizzare la nostra Città e il nostro territorio attraverso una proposta culturale di ampio respiro”. Conclude Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello. “Il programma di quest'anno è frutto di un lavoro corale che coinvolge attivamente i protagonisti della scena culturale locale, nazionale e internazionale. Alberobello si conferma come un laboratorio di creatività e innovazione, dove la tradizione si fonde con la modernità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica, stimolante e coinvolgente. La nostra missione è rendere la cultura un motore di sviluppo e coesione sociale, che con ‘ostinato ottimismo’, per usare le parole della diplomatica e attivista ambientale Christiana Figuerres, trasforma ogni evento in un’occasione per far crescere la comunità e il nostro territorio in modo sostenibile e inclusivo. Ci aspettano nuove sfide per il prossimo futuro e certamente ci faremo trovare pronti."Il programma culturale We are in Trulli è un vero e proprio invito a vivere Alberobello come uno spazio in continua evoluzione, capace di generare connessioni, accogliere visioni e promuovere valori condivisi. Di anno in anno, la Città dei trulli si afferma come un presidio culturale permanente, dove la bellezza del patrimonio incontra l’energia della contemporaneità e la forza delle comunità. Il 2025 sarà l’anno della partecipazione, dell’ascolto e della costruzione collettiva di un futuro in cui la cultura è protagonista del cambiamento. Alberobello è pronta a raccogliere, con entusiasmo e consapevolezza, le sfide che il prossimo futuro potrà riservarle.