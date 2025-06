Bisceglie, “Elettra-Yerma” conquista il pubblico: applausi e grandi emozioni per la CompagniAurea all’Opificio delle Arti

BISCEGLIE - Successo di pubblico e critica per lo spettacolo “Elettra-Yerma”, messo in scena dallae diretto da, che ha chiuso in bellezza la stagione teatrale 2024/25 “Il teatro su misura per te”. Le rappresentazioni, tenutesi sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 presso un gremitodi Bisceglie, hanno offerto al pubblico un’emozionante riflessione su due grandi figure femminili della letteratura teatrale: Elettra ed Yerma.

L’evento, realizzato con il patrocinio di Camera di Commercio di Bari, FITA Puglia, Pro Loco e Fondazione DCL, ha rappresentato l’epilogo del laboratorio teatrale annuale rivolto a due fasce d’età: 14–18 anni e 19–99 anni. Alla regia, come sempre, Francesco Sinigaglia, affiancato dall’assistente Ilaria Di Benedetto e con la collaborazione di Gabriella Cosmai e Jon Llazani.

Sul palco si sono alternati Gabriella Cosmai, Stefania Cosmai, Jon Llazani, Giulia Gargiulo, Donato Mastrapasqua, Pietro Mastrodonato, Ester Morgigno, Antonella Suriano, Giordana Valente e Marinella Valente, insieme a Simona Angione, Francesco Cafagna, Lucia Colamartino, Alessandro Colangelo, Elisabetta Di Benedetto, Chiara Losapio, Angela Maria Orlando, Sergio Misino, Sara Monopoli, Katiuscia Nazzarini e Antonio Pisani.

Ad aprire la serata di domenica, l’intervento del gruppo di lettura “La Leggerezza”, che ha presentato i risultati del laboratorio condotto dal prof. Antonio Pasquale. Hanno preso parte alla presentazione Anna Valente, Emma La Notte, Alfonsa Pedone, Nicola Losapio, Chiara Losapio, Angela Maria Orlando, Giuseppina Di Leo e Giovanni Recchia.

Il prossimo appuntamento con la CompagniAurea è previsto per sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 presso il Teatro “don Luigi Sturzo” di Bisceglie, dove andranno in scena le rappresentazioni finali del gruppo teatrale dei più giovani, di età compresa tra i 6 e i 13 anni.