WTA Birmingham: Greet Minnen domina la finale e conquista il titolo

– Trionfo per la belganel torneo WTA di Birmingham. La tennista fiamminga si impone in finale con un nettosulla giovane ceca, conquistando così uno dei titoli più importanti della sua carriera.

Una finale senza storia

Sin dalle prime battute del match, Minnen ha imposto il proprio ritmo con un servizio preciso e incisivo, mettendo subito in difficoltà la rivale ceca. Il primo set si chiude rapidamente 6-2, con pochi errori e grande solidità da parte della belga.

Nel secondo set, dopo un avvio in equilibrio fino all’1-1, Minnen cambia marcia: grazie a un rovescio potente e colpi da fondo campo millimetrici, strappa il servizio a Fruhvirtova e non si volta più indietro, chiudendo il parziale per 6-1 e alzando il trofeo inglese.

Un percorso in salita

Il cammino della Minnen verso la vittoria non è stato semplice. In semifinale ha dovuto sudare contro la svizzera Rebeka Masarova, battuta solo al termine di un combattutissimo match concluso 3-6 7-6 7-6. La Fruhvirtova, invece, aveva avuto la meglio sulla francese Jessica Ponchet in tre set (6-2 0-6 6-4), mostrando alti e bassi ma anche carattere.

Le italiane

Nessuna azzurra in evidenza in questa edizione: negli ottavi di finale, Lucrezia Stefanini è stata eliminata dalla svizzera Valentina Ryser con il punteggio di 6-3 7-6, non riuscendo mai a entrare davvero in partita.

Con questa vittoria, Greet Minnen si conferma una delle giocatrici più in forma del momento e guarda ora con fiducia alla stagione su erba, in vista del grande appuntamento di Wimbledon.